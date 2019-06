Bild des erschossenen Regierungspräsidenten Walter Lübcke bei der Trauerfeier in Kassel.

Bild des erschossenen Regierungspräsidenten Walter Lübcke bei der Trauerfeier in Kassel. Bild © picture-alliance/dpa

Kurz nach dem Geständnis des Neonazis Stephan E. zum Mord am Regierungspräsidenten Lübcke befasst sich der Innenausschuss im Landtag mit dem Fall. Minister Beuth lobt die hessischen Ermittler.

Der Innenausschuss im Landtag versammelte sich am Mittwoch um 11 Uhr zu einer Sondersitzung. Doch schon am Dienstag dämpften Sprecher des Innenministeriums etwaige Erwartungen zum Erkenntnisgewinn des Termins: Generalbundesanwalt Frank habe Minister Peter Beuth (CDU) gebeten, nicht zu viele Auskünfte zu den bislang vorliegenden Erkenntnissen zu geben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden. Das freilich betonte Beuth selbst schon in der vergangenen Woche: "Der Schutz der Ermittlungen hat oberste Priorität."

Dann überrollten die Nachrichten aus Berlin von der dortigen Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags am Mittwochmorgen die Lage in Wiesbaden. Generalbundesanwalt Frank und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verkündeten, dass der Verdächtige Stephan E. den Mord an Regierungspräsident Lübcke gestanden habe. Beuth sagte dazu noch vor der Ausschusssitzung in Wiesbaden, diese Meldung künde von einem großartigen Ermittlungserfolg der hessischen Behörden. 80 Ermittler hätten dem Generalbundesanwalt zugearbeitet.

Opposition erwägt Untersuchungsausschuss

SPD-Innenexpertin Nancy Faeser und Linke-Fraktionschefin Janine Wissler erhoffen sich von Beuth im Ausschuss auch Auskunft zu der Neonazi-Szene in Kassel und Nordhessen. Desweiteren soll ihretwillen der Innenminister darlegen, inwieweit die Behörden den Mordverdächtigen und Rechtsextremen Stephan E. im Visier hatten. Sollte Beuth wie bei seinen jüngsten Auftritten im Innenausschuss eher zugeknöpft auftreten, erwägt die Opposition die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses.

Beuth kündete verstärkte Ermittlungen in der rechten Szene in Hessen an. Dies erstrecke sich auch vermehrt auf den digitalen Bereich und Soziale Medien.

Anfeindungen wegen Haltung zu Asylpolitik

Der CDU-Politiker Walter Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni mit einer Schussverletzung im Kopf auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel entdeckt worden. Er starb wenig später im Krankenhaus.

Lübcke war in der Vergangenheit wegen seiner Haltung zu Flüchtlingen bedroht worden. Er hatte sich 2015 auf einer Informationsveranstaltung zur Einrichtung eines Flüchtlingsheims gegen Schmährufe aus dem Publikum gewehrt und gesagt, wer gewisse Werte des Zusammenlebens nicht teile, könne das Land verlassen. In der Folge wurde Lübcke öffentlich und im Internet angefeindet und stand zeitweise unter Polizeischutz. Der 45-jährige Stephan E. sitzt seit zehn Tagen in Untersuchungshaft.

