Das Innenministerium will Kommunen mit einer Reihe von Fachveranstaltungen besser auf mögliche Hochwasser vorbereiten.

Die verheerenden Unwetter in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Juli hätten gezeigt, "dass sich alle Verwaltungsebenen so gut wie möglich auf vergleichbare Ereignisse vorbereiten müssen", sagte Minister Beuth (CDU) am Dienstag.