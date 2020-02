Geschocktes Schweigen oder Auf-Zeit-Spielen in der Hessen-CDU nach dem AKK-Scheitern? Nicht bei allen. Junge Union und Werteunion wünschen rasch eine Mitgliederbefragung. Und manch einer hat schon eine sehr genaue Vorstellung vom Ergebnis.

Gleich zwei Stürme brachten den Tagesplan Volker Bouffiers durcheinander. Wegen "Sabine" musste der Ministerpräsident und CDU-Landesvorsitzende am Montag für die Rückreise von Berlin einige Stunden mehr einplanen. Das verlängerte die Bedenkzeit für eine ausführlichere öffentliche Reaktion auf den unangekündigten Sturm, dessen Anheben der stellvertretende Chef der Bundespartei am Morgen im Präsidium live erlebt hatte.

"Heute ist ein überraschender Tag", sagt ein kurz angebundener Bouffier in der Hauptstadt und dankte der Noch-Vorsitzenden für eine "noble Entscheidung". Andere führende Köpfe der hessischen CDU schwiegen ganz dazu, wie genau es nun weitergehend soll, da Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach innerparteilichen Zerwürfnissen und Machtkämpfen hinschmeißen wird. Stunden später legte die Zentrale in Wiesbaden ein wenig nach: Bouffier ist für Personalunion von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Und er ruft zur Geschlossenheit, um die CDU als Volkspartei zu retten.

Andere mussten nicht so zurückhaltend sein. Im Gegensatz zum stets Merkel- und AKK-loyalen Bouffier fordern sie schon längst offen neues Führungspersonal und eine Kurskorrektur forderten. Und Abstimmungen, etwa mit der CSU, brauchen sie auch nicht abzuwarten.

Junge Union für Merz oder Spahn

Sowohl die CDU-Nachwuchsorganisation Junge Union (JU) als auch die konservative Werteunion halten sich nur kurz damit auf, in getrennten Erklärungen Kramp-Karrenbauer für ihre Entscheidung "großen Respekt" zu zollen. Sie hoffen, dass der auf zwei Parteitagen seit 2018 ausgebliebene personalisierte Kurswechsel jetzt kommt. "Wir brauchen eine zügiges und geordnetes Verfahren zur Wahl eines oder einer neuen Parteivorsitzenden“, sagte JU-Landeschef Sebastian Sommer dem hr.

Die JU fordert eine Mitgliederbefragung, bevor der Bundesparteitag einen neuen Vorstand wählt. Personal sei vorhanden: "Friedrich Merz und Jens Spahn haben sich bereits als geeignete Kandidaten erwiesen", sagt Sommer, der in der CDU Hessen die Interessen von rund 11.000 Mitgliedern im Alter zwischen 14 und 35 vertritt.

Merz und Spahn waren Kramp-Karrenbauer bei der Wahl der CDU-Spitze vor zwei Jahren unterlegen. In der hessischen JU hatte die Siegerin wenige Fans: Knapp 65 Prozent der Mitglieder hatten sich laut Junge Union bei einer Online-Befragung für den Merkel-Gegner Merz ausgesprochen, knapp 24 Prozent für seine Kontrahentin und 11 Prozent für Spahn. Der Parteinachwuchs fordert schon länger eine Kurskorrektur mit deutlicheren Unterschieden zu SPD und Grünen.

Werteunion: Es kann nur einen geben

"Die Basis muss jetzt eine entscheidende Rolle spielen", sagt auch Sebastian Reichmann, Vorsitzender der Werteunion in Hessen, einer Gruppe Konservativer und Wirtschaftsliberaler in der CDU. Er ist sich gewiss, wie eine Befragung ausginge: "Das kann nur Friedrich Merz sein."

Der "unvermeidliche Rückzug" Kramp-Karrenbauers gebe die Chance für einen überfälligen Neuanfang. Er erwarte zwar nicht von CDU-Landeschef Bouffier, aber aus den Kreisverbänden entsprechende Voten und schätzte: An die 70 Prozent wären für Merz. "Die Funktionärskaste muss ihren Widerstand aufgeben, sonst könnte es aus dem Ruder laufen", fordert Reichmann.

Reichmann ist vertrauter Mitarbeiter des CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Willsch, der seit Jahren den auch von Kramp-Karrenbauer und Bouffier gestützten Kurs Merkels scharf kritisiert - von der Griechenland-Hilfe bis zur Flüchtlingspolitik. Zur Frage möglicher Koalitionen hatte Willsch 2014 gesagt, er sehe "größerer Schnittmengen" mit der AfD als mit SPD oder Grünen. Damals trat die AfD allerdings noch etwas gemäßigter auf. Willsch ist Vorsitzender der CDU Rheingau-Taunus und des Bezirks Westhessen und damit auch Mitglied im Landesvorstand.

Selbst umstritten

Wie viele Mitglieder die Werteunion in Hessen hat, ist unklar. Es sollen einige hundert sein, die Gruppe selbst äußerst sich dazu nicht. Nach positiven Äußerungen über die Wahl des FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich mit Stimmen von CDU und AfD in Thüringen sind in der Partei inzwischen Stimmen laut geworden, den Ausschluss von Werteunion-Mitgliedern zu prüfen. Für die hessische Werteunion weist Reichmann das als "schäbig" zurück. Man habe sich wie die gesamte Union von der AfD stets klar abgrenzt.

Dass es eine Strömung für einen konservativeren Kurs der Hessen-CDU gibt, steht außer Frage. Der Landesverband galt stets als stramm konservativ, bis es vor sechs Jahren zur ersten schwarz-grünen Koalition in Hessen kam. Im Landtag und in der Landesregierung tritt sie geschlossen auf. Bei der letzten Landtagswahl hatte die CDU allerdings ihr schlechtestes Ergebnis seit 1966 eingefahren.