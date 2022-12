In der Generalstaatsanwaltschaft konnten Gutachten nach Lust, Laune und Belohnung vergeben werden, im Landesmuseum verschwand teure Kunst: Der Landesrechnungshof macht in seinem Jahresbericht Ministerien für Missstände mitverantwortlich.

Landrechnungshof-Präsident Walter Wallmann (CDU) hat Defizite der schwarz-grünen Landesregierung bei der Kontrolle der ihr unterstellten Behörden und Einrichtungen beklagt. "Wir haben in diesem Jahr insbesondere festgestellt, dass es an wirksamer Aufsicht durch die Ministerien fehlt", sagte er am Freitag in Wiesbaden bei der Vorstellung des jährlichen Berichtes des Rechnungshofes.

Folge der Versäumnisse seien ein höheres Risko für Korruption und Vermögensverluste. Als Beispiel nannte Wallmann die Bestechungsaffäre mit Millionenschaden um die Vergabe von Gutachten in der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt.

Neben dem Justizministerium fiel dem Rechnungshof auch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst unangenehm auf. Es sei jahrelang viel zu untätig gewesen, als im Landesmuseum in Darmstadt auffiel, dass Kunstwerke im Wert von mindestens 1,3 Millionen Euro verschwunden sind. "Hier müssen die Ministerien ihre Rolle aktiver wahrnehmen", sagte Wallmann.

Schulden, Betrug, Schlamperei?

Wesentliche Punkte des diesjährigen Berichts des Landesrechnungshofs:

Schonungsloser Blick in die Kasse: Das Land hält zwar die Schuldenbremse ein und weist sogar einen "zunächst erfreulichen Überschuss" aus, wie Wallmann sagt. Aber das sei nicht die volle Wahrheit. Alles eingerechnet, neben Vermögen vor allem die Rückstellungen für Pensionen, betrage das Minus des Landes schon 128,9 Milliarden Euro. "Es muss uns Sorgen bereiten, dass unsere Schulden aktuell schneller steigen als unser Vermögen."

Ein Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt soll unterstützt von einem Mitarbeiter jahrelang krumme Geschäfte gemacht haben. Der Bericht kritisiert: Der Mann habe "ohne interne Kontrolle und ungestört von Aufsicht oder Revision des Ministeriums" Aufträge an Gutachter vergeben und abrechnen können. Inzwischen seien Kontrollen verbessert worden. Solche Korruptionsfälle kosteten nicht nur viel Geld, sondern auch Vertrauen der Bürger. Verschwundene Kunstwerke: Die meisten Kunst- und Kulturobjekte des Landesmuseums Darmstadt mussten in angemietete Lager, als ab 2007 saniert und neu gebaut wurde. Manche Mietverträge laufen laut Wallmann noch immer, mehr als 13 Millionen Euro kostete das bislang. 2012 fiel auf, dass Kunst im Wert von 1,3 Millionen Euro verschwunden ist. Anzeige erstattete das Museum erst 2017. Und erst 2020 erfuhr das Ministerium für Wissenschaft und Kunst davon. "Das ist kein angemessener Umgang mit unseren Kunst- und Kulturgütern", sagt Wallmann. Vielleicht tauche aber beim Aufräumen noch was auf.

