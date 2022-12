Justizminister Poseck (CDU) hat angekündigt, den größten Teil der zugesagten neuen Stellen in der Justiz im Land im kommenden Jahr zu schaffen.

"Sofern der Hessische Landtag dem Haushaltsentwurf 2023/2024 zustimmt, sollen bereits 387 von den 477 Stellen im kommenden Jahr geschaffen werden", sagte der Minister in Wiesbaden.

Dadurch soll die "in weiten Teilen hohe Belastung" der Bediensteten in der Justiz sinken. Das Parlament will Anfang 2023 über die Finanzplanung für die nächsten beiden Jahre abstimmen.