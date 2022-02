Anlässlich des Jahrestags des rassistischen Anschlags in Hanau hat Bundesjustizminister Buschmann von einem Staatsversagen gesprochen. Man habe die Opfer nicht vor mörderischem Hass schützen können. Auch hessische Politiker fordern ein entschiedeneres Eintreten gegen Rassismus.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat am Vorabend des zweiten Jahrestags des rassistischen Anschlags in Hanau von einem Versagen des Staates gesprochen, aus dem man weiter lernen müsse. "Wir haben unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht schützen können vor mörderischem Hass und Wahn, die in unserer Gesellschaft wachsen konnten", erklärte Buschmann am Freitag in Berlin. Staatliche Stellen hätten sich später gegenüber Betroffenen unangemessen verhalten. "Es ist unsere Pflicht, aus diesem Versagen zu lernen."

"Solange in unserem Land Menschen leiden und sterben, weil man sie für 'fremd' erklärt, werden wir auch der Verantwortung nicht gerecht, die uns aus unserer Geschichte erwächst", betonte der Justizminister. Am 19. Februar 2020 hatte Tobias R. in Hanau aus rassistischen Motiven neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen und zahlreiche weitere Menschen verletzt. Anschließend erschoss er seine Mutter und nahm sich selbst das Leben.

Landtagspräsident: "Müssen jeden Tag die Stimme erheben"

Auch im Hessischen Landtag wurde den Opfern des Anschlags gedacht. Rechtsextremistisches Gedankengut sei "die Ursache für Antisemitismus, Verachtung und Gewalt", erklärte der hessische Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) am Freitag in Wiesbaden. "In unserer Gesellschaft darf kein Platz sein für Hass, Hetze und Rassismus. Wir müssen deshalb jeden Tag die Stimme erheben gegen Angriffe auf unsere Gesellschaft, unseren Rechtsstaat und unsere Demokratie."

Weitere Informationen Gedenken am Samstag Am Jahrestag des Anschlags am Samstag ist um 11 Uhr eine Gedenkveranstaltung auf dem Hanauer Hauptfriedhof geplant, zu der unter anderen Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erwartet werden. Um 16 Uhr findet auf dem Marktplatz unter dem Motto "Zwei Jahre nach Hanau: Kein Vergeben, kein Vergessen" eine Kundgebung statt. Ende der weiteren Informationen

Rhein erinnerte an die Opfer des Anschlags und sprach deren Familien und Angehörigen sein Mitgefühl aus. Mitgefühl allein reiche jedoch nicht, betonte Rhein. Die Aufarbeitung der Tat durch einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss des hessischen Landtages sei deshalb von besonderer Bedeutung. Die Angehörigen hätten den Anspruch und das Recht auf vollständige Aufklärung sowie die kritische Beleuchtung der Tatumstände, betonte der Landtagspräsident.

Mitgefühl und Aufklärungswille auch aus den Fraktionen

Auch die Landtagsfraktionen mahnten, jede Form von rassistischer Menschenfeindlichkeit müsse schon im Ansatz bekämpft werden. "Diejenigen, die in Staat und Politik Verantwortung tragen, haben auch die Verpflichtung, für Klarheit zu sorgen über das, was in jener Nacht in Hanau wirklich geschah", betonte SPD-Fraktionschef Günter Rudolph. "Denn Klarheit über das Geschehene ist die Voraussetzung für dessen Aufarbeitung."

"Es ist unsere Pflicht, durch die gründliche und gewissenhafte Arbeit des Untersuchungsausschusses, den Angehörigen der Opfer Respekt und Ehre zu erweisen", erklärte Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner. "Ihr Leid verpflichtet uns in Politik und Gesellschaft, aus dem Attentat von Hanau zu lernen und Rechtsextremismus im Keim zu ersticken", hatte auch René Rock, Fraktionsvorsitzender der FDP, betont.

"Die Angehörigen forderten zu Recht eine lückenlose Aufklärung der Hintergründe der Morde", mahnten die Vorsitzenden der Linke-Fraktion, Elisabeth Kula und Jan Schalauske. "Sie können sich unserer Solidarität und Unterstützung sicher sein." Die Vorsitzende der CDU-Fraktion, Ines Claus, wies zudem auf die finanzielle Unterstützung durch das Land für die Angehörigen hin. AfD-Fraktionschef Robert Lambrou sprach den Angehörigen Mitgefühl und Anteilnahme aus.

Opferbeauftragter fordert besseren Umgang mit Betroffenen von Terror

Aus Sicht des neuen Opferbeauftragten der Bundesregierung, Pascal Kober, haben die Erfahrungen nach dem Anschlag gezeigt, dass der Umgang mit von Terror betroffenen Menschen in Deutschland besser werden muss. "Die Ermittler, die am Tatort sind und mit Betroffenen in Kontakt treten, müssen in ihrer Aus- und Fortbildung gelernt haben, dass im Umfeld eines Anschlags eine besondere Herangehensweise notwendig ist, damit Verletzte, Hinterbliebene und Augenzeugen nicht in ihrer schwierigen Situation noch weitere belastende Erlebnisse erfahren", sagte Kober der Deutschen Presse-Agentur.

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, erklärte, Rechtsextremismus sei aktuell die größte Gefahr für die Demokratie. "Mit aller Kraft stellen wir uns Rechtsextremismus und Rassismus entgegen." Aus dem Bundeskanzleramt heraus werde dies ein Kernpunkt ihrer Arbeit sein. "Mit aller Kraft trete ich dafür ein, dass wir von Rassismus Betroffene besser schützen und unterstützen." Dafür solle eine bundesweite Antirassismus-Beratung eingerichtet werden.