Neuer Oberbürgermeister der Stadt Kassel wird Sven Schoeller von den Grünen. In der Stichwahl am Sonntag war er einziger Kandidat und brauchte mehr als 50 Prozent Zustimmung. Er erhielt sie knapp.

Videobeitrag Video Sven Schoeller wird neuer Kasseler Oberbürgermeister Video Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Um 19.22 Uhr stand das vorläufige Endergebnis dieser Oberbürgermeister-Stichwahl mit nur einem Kandidaten fest: Der 50 Jahre alte Sven Schoeller von den Grünen wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Kassel.

Er erhielt 51,21 Prozent Ja-Stimmen. Das waren gerade einmal 750 Ja-Stimmen mehr als Nein-Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 33,17 Prozent.

Schoeller: "Ich möchte ein OB für alle sein"

"Es ist die Mehrheit gegen ein Nein, nicht gegen einen anderen Kandidaten. Ich glaube, das wertet es auf", freute sich Schoeller. Zu den 48 Prozent Nein-Stimmen sagte er, normalerweise gebe es eine Abwägungsentscheidung zwischen Kandidaten. "Das Nein ist doch relativ schnell gesagt, wenn keine Alternative vorliegt."

Er wolle ein OB für alle sein, sagte er weiter. "Wer meine Vita kennt, weiß, dass ich jemand bin, der auf alle Bevölkerungsgruppen zugehen kann. Wir müssen zu dem Lebensgefühl finden, dass Kassel uns alle verbindet. Dann können wir viel erreichen."

Externer Inhalt Externen Inhalt von Datawrapper (Datengrafik) anzeigen? An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Beim Laden des Inhalts werden Daten an den Anbieter und ggf. weitere Dritte übertragen. Nähere Informationen erhalten Sie in unseren Datenschutzbestimmungen . Externe Inhalte von Datawrapper (Datengrafik) zukünftig immer anzeigen. Inhalt anzeigen Einstellungen An dieser Stelle befindet sich ein von unserer Redaktion empfohlener Inhalt von Datawrapper (Datengrafik). Da Sie in Ihrem Browser Javascript deaktiviert haben, kann dieser hier nicht angezeigt werden. Der nachfolgende Link öffnet den Inhalt auf der Seite des Anbieters. Datawrapper (Datengrafik)-Inhalt öffnen Ende des externen Inhalts Einstellungen

Unter 50 Prozent hätte neu gewählt werden müssen

Die rund 146.000 Wahlberechtigten hatten am Sonntag nur für oder gegen Schoeller votieren können - mit "Ja" oder "Nein".

Hätte Schoeller die 50 Prozent Zustimmung nicht geschafft, hätte das komplette Wahlverfahren inklusive der Aufstellung von Wahlvorschlägen wiederholt werden müssen. Schoeller hatte im ersten Wahlgang 27,8 Prozent der Stimmen geholt.

OB Geselle hatte sich zurückgezogen

Der amtierende Oberbürgermeister, Christian Geselle, hatte sich aus der Stichwahl zurückgezogen, obwohl er den ersten Wahlgang vor zwei Wochen als unabhängiger Kandidat mit 31,5 Prozent der Stimmen gewonnen hatte.

Die Entscheidung begründete der 47-Jährige unter anderem mit einer Diffamierungskampagne und dem aus seiner Sicht schlechten Ergebnis. Geselles Amtszeit endet am 21. Juli.

Auch in Frankfurt wurde gewählt

Auch in Frankfurt wurde in einer Stichwahl am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Hier traten Mike Josef (SPD) und Uwe Becker (CDU) gegeneinander an. Über die aktuellen Entwicklungen berichten wir in unserem Wahl-Ticker: