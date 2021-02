Vor dem Kongress Palais in Kassel protestieren Umwelt-Aktivisten - sie hoffen Stadtverordnete in Sachen Klimaschutz noch umzustimmen.

In Kassel hat die letzte Stadtverordnetenversammlung vor der Kommunalwahl im März ohne die CDU begonnen. Die Fraktion weigerte sich, in den Sitzungssaal zu kommen - aus Sorge vor Ansteckung mit dem Coronavirus. Nicht nur eine umweltpolitische Entscheidung könnte dadurch anders ausfallen als geplant.

Der politische Endspurt vor der Kommunalwahl Mitte März läuft, am Montag sollte die letzte Stadtverordnetenversammlung in Kassel in der bisherigen Besetzung stattfinden. Doch mit Beginn der Sitzung am Nachmittag fehlte eine Fraktion: die CDU. Sie hatte bereits vergangene Woche angekündigt, geschlossen nicht zu erscheinen. Die Fraktion verlangte Corona-Schnelltests vor der Sitzung - die gab es aber nicht.

Während des so genannten harten Lockdowns will die CDU deswegen auch allen anderen städtischen Gremien fern bleiben. Dass man bei den anstehenden Abstimmungen nicht teilnehmen könne, nehme die CDU zugunsten der Gesundheit ihrer Stadtverordneten in Kauf, sagte der Fraktionsvorsitzende Michael von Rüden dem hr. Die CDU ist in Kassel in der Opposition, sie ist die zweitstärkste Fraktion mit 14 Sitzen.

SPD: "Komisches Verhalten"

"Komisches Verhalten", nannte das der Fraktionsvorsitzende der SPD, Patrick Hartmann. Die Gremien müssten auch in der Pandemie handlungsfähig sein. Eine "destruktive Fundamentalopposition im Wahlkampfmodus" witterten die Grünen. Zumal die CDU im November und Dezember bei deutlich höheren Infektionszahlen keine Schwierigkeiten gehabt habe, dabei zu sein, kritisierte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Boris Mijatovic.

Einen Antrag der Grünen im August, der vermehrt Online-Sitzungen ermöglichen sollte, sei mit den Stimmen von CDU, SPD und AfD abgelehnt worden, sagte Mijatovic. Trotz Lockdown dürfen Stadtverordnetenversammlungen in Präsenz stattfinden, Corona-Schnelltests hatte der Kasseler Stadtverordnetenvorsteher Volker Zeidler (SPD) unter anderem aus rechtlichen Gründen abgelehnt.

Klima-Protest vor Stadtverordnetenversammlung

Von 71 Stadtverordneten fehlten damit am Montag 14 von der CDU. Beschlussfähig blieb das Gremium, aber das Fehlen der CDU sollte auch Einfluss auf Anträge haben, die sie selbst mit eingebracht hatte.

Zumindest ein Antrag zum Ausstieg aus der Kohleverbrennung bis 2025 schien schon in trockenen Tüchern. Eingebracht hatten ihn CDU, Grüne, Die Linke und "Wir für Kassel". Er könnte nun im Verlauf der Sitzung am Montag an den Gegenstimmen von SPD und AfD scheitern.

Das rief Umweltaktivisten auf den Plan. Sie stellten sich am Montagnachmittag mit Schildern vor den Kongress Palais, um auf den Beginn der Stadtverordnetenversammlung zu warten. "Klimaschutz statt Kohleschmutz" stand auf einem großen schwarzen Würfel, der zeigen sollte, wie viel Braunkohle ein Kraftwerk in einer Stunde verbrennt. So wollten die Aktivisten noch Einfluss nehmen - allerdings nicht auf die CDU, sondern auf die SPD.

Denn die SPD will dem Antrag nicht folgen. Begründung: Die Städtischen Werke hätten sich bereits auf den Ausstieg aus der Kohleverbrennung bis 2025 festgelegt. Der Antrag sei deswegen ein "reiner Appell", sagte der Fraktionsvorsitzende Hartmann, er werde bereits umgesetzt. Im Antrag stehe außerdem die Forderung, wenn möglich auch schon 2023 so weit zu sein. Das hält Hartmann für unrealistisch.

Umwelt-Aktivist beklagt: "fragwürdiges Demokratieverständnis"

Arved Jasper vom Bündnis "Kassel kohlefrei" sieht das anders: Es brauche Transparenz in der Demokratie und eine politische Entscheidung der Stadtverordnetenversammlung. Es sei ein "fragwürdiges Demokratieverständnis" der SPD, solche Entscheidung in nicht-öffentlichen Aufsichtsratssitzungen zu belassen.

Auch Grünen-Fraktionschef Mijatovic warb für die Anträge. Es sei wichtig, dass sich die Stadtverordnetenversammlung klar bekenne zum Klimaschutz und ein klares Signal aus allen Fraktionen zu haben - bis auf die AfD.

Viele Chancen werden sie nicht haben: SPD-Politiker Hartmann sagte, auch in Sachen Wärmeplanung gebe es bereits einen Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Es brauche keinen symbolischen Antrag.

CDU macht stattdessen Telefonkonferenz

Das Fehlen der CDU am Montag hat möglicherweise auch andere Konsequenzen: Die Grünen-Fraktion zählte fünf Anträge, die ohne die Stimmen der CDU nun anders entschieden werden könnten. Dabei geht es neben dem Klima auch um die Errichtung eines Fernbusbahnhofes und einen Antrag auf Chancengleichheit bei der Kitaplatzvergabe.

Die CDU werde die gewonnene Zeit nicht für Freizeit-Aktivitäten nutzen, erklärte Fraktionschef von Rüden. Man habe für die Zeit der Stadtverordnetenversammlung bereits eine Telefonkonferenz geplant - mit Abstand.

