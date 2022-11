In Kassel stehen die Zeichen auf Jamaika. Grüne, CDU und FDP haben einen gemeinsamen Koalitionsvertrag vorgelegt. Zuvor war ein grün-rotes Bündnis gescheitert.

Nach der gescheiterten grün-roten Rathauskoalition in Kassel bringt sich mit der selbsternannten "Koalition der Vernunft" ein Jamaika-Bündnis in Stellung. "Die Koalitionsverhandlungen waren erfolgreich", teilten die Grüne, CDU und FDP am Mittwoch mit, ein gemeinsamer Koalitionsvertrag sei erarbeitet.

Klimaschutz, Wohlstand, Digitalisierung

In einer gemeinsamen Stellungnahme erklärten die Parteivorsitzenden Vanessa Gronemann (Grüne), Daniel Stein (Grüne), Eva Kühne-Hörmann (CDU) und Matthias Nölke (FDP), man wolle den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Kassel stärken und "drängende Herausforderungen unserer Zeit" angehen.

"Wir verbinden Klimaschutz und Wirtschaft für emissionsfreien Wohlstand, wollen Mobilität und Sicherheit für alle gewährleisten und schaffen neue Chancen durch Bildung und Digitalisierung", hieß es weiter.

Anfang Dezember stimmen Parteien ab

Der Vertrag werde im nächsten Schritt in den Mitgliederversammlungen der einzelnen Parteien zur Abstimmung vorgelegt, erklärten sie. Am 8. Dezember werde sich die FDP versammeln, zwei Tage später seien dann auch Versammlungen der Grünen und CDU geplant.

Bereits im Juni war die Koalition aus SPD und Grünen im Kasseler Rathaus geplatzt. Es folgte ein monatelanger parteiinterner Streit bei den Kasseler Sozialdemokraten. Nachdem die Partei zunächst Koalitionsgespräche mit der CDU aufgenommen hatte, beschloss sie deren Abbruch später mehrheitlich - gegen den Willen von SPD-Oberbürgermeister Christian Geselle.

OB-Wahl im März 2023

Am 12. März 2023 stehen Oberbürgermeisterwahl in Kassel an. Geselle hatte angekündigt, bei der Wahl nicht als SPD-Kandidat, sondern als unabhängiger Bewerber antreten zu wollen.

Die SPD schickt mit Isabel Carqueville eine eigene Kandidatin ins Rennen. Für die CDU ist Hessens ehemalige Justizministerin Eva Kühne-Hörmann nominiert. Ebenfalls ins Kasseler Rathaus einziehen wollen Sven Schoeller (Grüne) und Violetta Bock (Linke).