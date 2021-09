Hessen braucht ein eigenständiges Klimaschutzgesetz, findet die Deutsche Umwelthilfe - und hat deshalb Beschwerde gegen das Land beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Beschwerdeführerin ist Alena Hochstadt, eine Schülerin aus Geisenheim.

Spätsommerabend im Rheingau: Die 17 Jahre alte Alena Hochstadt geht nach Schulschluss in den Geisenheimer Weinbergen spazieren. Die Schülerin der Internatsschule Schloss Hansenberg genießt die Natur. Das wolle sie auch in Zukunft noch machen können, sagt sie. Deshalb kämpft sie für den Klimaschutz, ist seit über zwei Jahren bei Fridays For Future aktiv und hat jetzt zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe (DUH) Beschwerde gegen das Land Hessen vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eingelegt. Auf einer Pressekonferenz stellt die DUH am Montagvormittag ihre Verfassungsbeschwerde vor.

Die Umweltschützer bemängeln, dass das Bundesland kein eigenständiges Klimaschutzgesetz hat. Hessen ist eines von fünf weiteren Ländern, gegen die die DUH juristisch vorgeht. Mit ihrer Beschwerde will die Organisation erreichen, dass Hessen ein Klimaschutzgesetz beschließt. Bislang gebe es diesbezüglich in Hessen nur verwaltungsinterne Planungen, die allerdings nicht rechtsverbindlich seien.

"Wütend, dass wir diesen Schritt gehen müssen"

Um vor das Bundesverfassungsgericht ziehen zu können, benötigte die Umwelthilfe drei junge Menschen aus Hessen als Beschwerdeführer beziehungsweise Beschwerdeführerin. Eine von ihnen ist Alena Hochstadt. Zusammen mit einer Mitstreiterin und einem Mitstreiter vertritt sie die Verfassungsbeschwerde nun in der Öffentlichkeit.

"Wir haben ein Recht darauf, dass die Politik sich mehr um unsere Zukunft kümmert und ein richtiges Klimaschutzgesetz macht", sagt sie. "Ich bin auch wütend, dass wir diesen Schritt gehen müssen, dass wir unsere Landesregierung vor dem Bundesverfassungsgericht verklagen müssen, damit überhaupt etwas passiert."

Nervös sei sie schon, sagt die 17-Jährige. Sie habe auch noch gar nicht richtig realisiert, welche Auswirkungen die Klage auf ihr persönliches Leben haben werde. "Aber ich weiß einfach, wie wichtig es ist, dass ich das mache, damit endlich was getan wird gegen die Klimakrise und für unsere Zukunft."

Umwelthilfe: Politische Zusagen sind zu wenig

Grundlage für die Beschwerde gegen das Land Hessen ist laut DUH ein Beschluss des Bundesverfassungsgerichts aus dem Frühjahr. Das Gericht hatte damals entschieden, dass das deutsche Klimaschutzgesetz von 2019 in Teilen verfassungswidrig ist und die Bundesregierung es nachbessern müsse, um die Freiheitsrechte jüngerer Generationen zu schützen. Inzwischen steuerte die Bundesregierung nach und beschloss ehrgeizigere Klimaziele. Die hessische Landesregierung sagte zu, diese Ziele zu übernehmen.

DHU-Geschäftsführer Sascha Müller-Kraenner geht das aber nicht weit genug. "Wir freuen uns natürlich über diese politische Zusage", sagt er im Gespräch mit dem hr. "Aber das, was kontrollierbar und auch rechtlich einklagbar ist, wäre uns lieber." Gemeint ist damit ein eigenständiges Klimaschutzgesetz für Hessen.

Warum das aus seiner Sicht notwendig ist, macht Müller-Kraenner an einem Beispiel deutlich: Das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung gelte für den Kompetenzbereich des Bundes. Das Planungsrecht etwa sei aber Kompetenzbereich des Landes. Hessen sei beispielsweise eines der Bundesländer mit den höchsten CO2-Emissionen im Verkehrsbereich, argumentiert Müller-Kraenner. Daraus ergebe sich: "Verkehrsplanungen müssen sich eben zukünftig nach dem Klimaschutz richten, und da brauchen wir klare gesetzliche Vorgaben."

Bus nur einmal die Stunde

Beschwerdeführerin Alena Hochstadt findet dazu ein konkretes Beispiel, als ihr Weg durch die Rheingauer Weinberge sie zu einer Bushaltestelle führt: "Hier zum Beispiel kann ich nur einmal die Stunde mit dem Bus fahren. So wird klimafreundlicherer Verkehr schwer gemacht." Die Verkehrswende werde einfach nicht oder sehr falsch angegangen, findet sie. Das Land investiere zu wenig in den Ausbau von Bus und Bahn. "Das ist ein Punkt, der mich wirklich am Klimaschutz ärgert hier in Hessen."