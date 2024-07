Bislang gibt es keinen weiteren Nachweis über Fälle von Blauzungenkrankheit in Hessen.

Es sei aber mit weiteren zu rechnen, hieß es am Montag vom Landwirtschaftsministerium. In Alsfeld war ein erkranktes Rind entdeckt worden. Die Blauzungenkrankheit betreffe meist Schafe und Ziegen, so der Vogelsbergkreis. Tiere aus Hessen dürfen nicht mehr in seuchenfreie Regionen gebracht werden.