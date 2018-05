zum Artikel Ärger über hohe Kosten : 23 Bürgermeister schreiben Wutbrief an Landesregierung

Wetzlar: Städte und Gemeinde bekämen immer mehr Aufgaben, aber immer weniger Geld, kritisieren 23 Bürgermeister aus dem Lahn-Dill-Kreis in einem Brief an die Landesregierung. Diese hatte kurz zuvor eine Kosten-Einigung mit den Kommunen verkündet. [mehr]