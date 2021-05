Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found

FDP lässt Koalition in Frankfurt vorerst platzen

Die Frankfurter Liberalen haben den Koalitionsvertrag mit Grünen, SPD und Volt auf ihrer Mitgliederversammlung abgelehnt. In drei Punkten will die Partei nachverhandeln. Auch bei den Grünen gab es Streit.

Eigentlich sollte Mittwochabend den Beginn einer neuen Ära für Frankfurt markieren. Die neuen Koalitionspartner in spe von Grünen, SPD und FDP sollten den neu verhandelten Koalitionsvertrag auf ihren Mitgliederversammlungen bestätigen - und damit nach jahrelangen Regierungen unter CDU-Führung einen Machtwechsel für die Stadt am Main mit einer Viererkoalition einleuten. Die Vierten im Bunde, die paneuropäische Partei Volt, hatten dem Vertrag bereits am Vortag zugestimmt.

Doch ob es nun soweit kommt, ist ungewiss: Die Liberalen haben dem Koalitionsvertrag in seiner jetzigen Form die Zustimmung verwehrt und fordern Nachverhandlungen. Das beschloss die Mitgliederversammlung am Abend mit knapper Mehrheit.

Kritik an Zahl der Dezernate und autofreien Zonen

Ein entsprechender Antrag kam unter anderem von den Jungliberalen und der hessischen Europaabgeordneten Nicola Beer. Im Kern werden drei Punkte im Koalitionsvertrag kritisiert: Der Magistrat soll nicht um einen Dezernat auf elf erweitert, sondern sogar um eines auf neun reduziert werden

Außerdem solle die Innenstadt für alle Verkehrsmittel, auch für Autos, weiter erreichbar bleiben und ein unabhängiges Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben werden. Bisher steht im Koalitionsvertrag, dass im Stadtzentrum sowie in Wohnvierteln Zonen geschaffen werden sollen, die weitgehend autofrei sind - nur Anlieger sollen dort fahren dürfen. Auch der nördliche Mainkai soll zumindest teilweise wieder den Zweiradfahrern und Fußgängern vorbehalten werden.

Dritter Streitpunkt: Die autonomen Zentren

Dazu kommt, dass sich die FDP an der vorgesehenen Duldung der linken Zentren wie zum Beispiel dem früheren Polizeigefängnis Klapperfeld stört. Die Liberalen hatten sich in den vergangenen Jahren teils vehement für eine Schließung der linken Zentren eingesetzt.

Der Kreissprecher der Frankfurter Grünen, Bastian Bergerhoff, sagte dem hr zum Nein der FDP, Nachverhandlungen seien eigentlich nicht vorgesehen. Man müsse sich nun im Vorstand beraten.

Die anderen Parteien stimmten dem Koalitionsvertrag am Mittwochabend zu. Grüne und SPD sprachen sich mit jeweils 93 Prozent für das mehr als 220 Seiten starke Werk aus. Bei den Grünen gab es jedoch auch Streit - und zwar um die Personalverteilung. Die Mitgliederversammlung wurde deshalb unterbrochen.

Sendung: hr-iNFO, 27.05.2021, 0 Uhr