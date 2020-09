Der Suizid einer 17-Jährigen in Frankfurt wird ein politisches Nachspiel im Landtag haben.

Nach hr-Informationen nahm sich das Mädchen Anfang vergangener Woche das Leben. Das Jugendamt hatte sie in die Obhut eines Vereins zur Betreuung Jugendlicher in schweren Lebenslagen gegeben.

Die Abgeordnete der Linkspartei, Christiane Böhm, will von Sozialminister Klose von den Grünen wissen, ob es Erkenntnisse über Versäumnisse des Trägers bei der Betreuung des Mädchens gibt. Der Abgeordnete Yanki Pürsün von der FDP sieht Klärungsbedarf, ob beim Jugendamt oder dem Verein, in dessen Obhut sie zuletzt war, eine Suizidgefährdung bekannt war.

Laut Gesetz dürfen Jugendämter Jugendliche bis 18 Jahre in Obhut nehmen. In solchen Fällen können sie die jungen Menschen auch gegen ihren Willen in die Hände von Betreuern geben. Das Jugendamt Frankfurt erklärte auf hr-Anfrage, es sehe in dem Fall keine Versäumnisse des Trägers.