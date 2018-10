Kann man die richtige Politik machen, wenn man sich auf falsche Messwerte stützt? Diese Frage stellt sich gerade in Hessen beim Thema Diesel. Politik ohne Durchblick, kommentiert hr-Reporter Tobias Lübben.

Beim Diesel-Thema kann man leicht den Durchblick verlieren. Da geht's um Abgasnormen wie Euro 4, 5, 6 und dann noch 6 a, b, c und "d temp", und außerdem gibt's kolonnenweise Messwerte - von Autoabgasen, von der Stadtluft. Wer da auch mal abschaltet, mit dem ist alles in Ordnung; und es ist auch keine staatsbürgerliche Pflicht, sich auf einmal für Harnstoff-Katalysatoren zu interessieren.

Peinlich wird es nur dann, wenn Politiker ausgerechnet die Messwerte nicht kennen, auf die sie ihre Politik aufbauen. So ist es bei den Politikern der Großen Koalition. Die GroKo hat nämlich mit ihrem so genannten Dieselkompromiss einen neuen Grenzwert eingeführt, den das Gesetz gar nicht kennt. Ab 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft ist eine Stadt für die GroKo eine "Intensivstadt", und nur eine Intensivstadt soll in den Genuss dessen kommen, was die GroKo einigen Autofirmen mühevoll abverhandelt hat - zum Beispiel Nachrüstungen von alten Dieseln mit Harnstoff-Katalysatoren.

Wahlkampf mit falschen Messwerten

Dumm nur, dass weder die Bundesumweltminister Svenja Schulze (SPD) noch Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) noch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) so genau wissen, welche Städte denn nun eigentlich Intensivstädte sind. Frankfurt jedenfalls nicht, dachten sie, und gingen von einem falschen Messwert aus. Dabei lag zu dem Zeitpunkt schon ein anderer, ein höherer Messwert im Umweltbundesamt vor.

Noch gestern stellten sich Merkel und Bouffier auf die Wahlkampfbühne in Oberhessen und machten mit dem falschen Messwert Politik. Frankfurt, so das Argument, überschreite den EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm ja nur geringfügig, liege noch unter dem selbst erfundenen Limit von 50 Mikrogramm, und deshalb seien dort Fahrverbote nicht nötig. Merkwürdig, dass Bouffier die Kanzlerin nicht gleich auf die eigentlich viel höheren Messwerte hingewiesen hat, denn die hessische Umweltbehörde hatte sie selbst ermittelt. Auch die hessische Umweltministerin Priska Hinz von den Grünen stellte den Fehler gestern nicht richtig.

Purer Aktionismus?

Haben nun etwa auch die Spitzenpolitiker den Durchblick verloren? Mein Eindruck ist: Ja, einige schon. Wenn die Entscheider nicht wissen, wie schmutzig die Luft in Frankfurt wirklich ist, dann bleibt der Eindruck: Es geht um Aktionismus, und nicht um die Gesundheit der Bürger. Und vor Fahrverboten schützt eine solche Politik auch nicht, denn mangelhafte Regierungspläne werden von Verwaltungsgerichten in der Luft zerrissen - so wie zuletzt vorm Verwaltungsgericht Wiesbaden geschehen.