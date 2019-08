Noch vor Kurzem schien ein Demonstrationsverbot von Abtreibungsgegnern vor Arztpraxen und Beratungsstellen wie Pro Familia unmöglich. Nun hat das Innenministerium einen Weg gefunden, den Kommunen zumindest zeitweise gehen können.

Das Innenministerium verschickte jüngst einen Brief an die drei Regierungspräsidien im Land. Es geht darin um eine "Handreichung zur Lösung von Konfliktfällen vor Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, Arztpraxen und Kliniken".

Ziel des Schreibens: Schwangere Frauen vor Belästigungen von Abtreibungsgegnern an genau den Orten zu schützen, wo sie sich Unterstützung in ihrer Lebenslage erwarten. Die Handreichung soll den Kommunen erläutern, wie sie das bewerkstelligen können, denn in Deutschland gilt Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Zuvor hatte die Frankfurter Rundschau darüber berichtet.

Abtreibungsgegner müssen Abstand halten

Das Innenministerium ordnet an, dass keine ratsuchenden Frauen vor Beratungsstellen angesprochen, bedrängt oder belästigt werden dürfen. Konkret heiße das:



Auf ihrem Weg zu einer Arztpraxis, Klinik oder Beratungsstelle darf niemand ihnen Gespräche oder Infomateralien aufzwingen oder gar sie bedrängen oder ihnen den Weg versperren.

Die Kommunen müssen Sorge tragen, dass Abtreibungsgegner auf Abstand bleiben. "Im Regelfall sind die Örtlichkeit einer Versammlung räumlich so weit von der Beratungsstelle entfernt festzulegen oder bestimmte Bereiche auszunehmen, dass kein Sicht- oder Rufkontakt mit der Beratungsstelle mehr besteht", formuliert es das Ministerium in der Handreichung.

Demonstrationen oder Mahnwachen können zeitlich beschränkt werden.

Unterschiedliche Bewertung des Rechts von Schwangeren auf ergebnisoffene und vertrauliche Beratung und der Grundrechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu unterschiedlichen Tages- und Wochenzeiten.

Antrag auf Gesetz fand keine Mehrheit

Auslöser für die Weisung ist: Abtreibungsgegner haben immer wieder vor Beratungsstellen und Praxen Mahnwachen veranstaltet oder demonstriert. Die Linke brachte deshalb einen Gesetzesantrag ein, wonach Abtreibungsgegner bei Demonstrationen und Mahnwachen einen Mindestabstand von 150 Metern zu Praxen und Beratungsstellen einhalten müssen.

Der Antrag fand im Landtag keine Mehrheit. Die CDU hält wenig von einer starren Abstandsregel mit einer konkreten Entfernungsangabe. Außerdem sah sie die Gefahr, dass ein solches Gesetz mit den Grundrechten auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit (Artikel 5 und 8 Grundgesetz) kollidiere.

In der Begründung für die Handreichung geht das Innenministerium auf diesen Interessenkonflikt ein: das gesetzliche verbriefte Recht von Schwangeren auf eine vertrauliche, ergebnisoffene und professionelle Beratung einerseits und die genannten Grundrechte andererseits.

Zu Geschäftszeiten überwiegen Rechte der Schwangeren

Das Ministerium kam zum Schluss, dass während der Öffnungszeiten der Praxen, Kliniken oder Beratungsstellen das Recht der Schwangeren überwiege: "Eine auf Erzeugung von Schuldgefühlen abzielende und in dieser Weise belehrende Einflussnahme, die in erster Linie die Bereitschaft der Frau einschränkt, sich der Konfliktberatung gegenüber zu öffnen, dient weder dem Lebensrecht des ungeborenen Kindes noch dem Selbstbestimmungsrecht der Frau." Zumal sich Frauen in der Frühphase der Schwangerschaft sich in seelischen Ausnahmezuständen befinden könnten.

Umgekehrt könnten Kommunen außerhalb der Geschäftszeiten - frühmorgens, abends und am Wochenende - die Meinungs- und Versammlungsfreiheit höher einschätzen, schreibt das Ministerium. Letztlich müssten die Ordnungsbehörden im Einzelfall die widerstreitenden Interessen abwägen. Laut einem Ministeriumssprecher ist Hessen das erste Bundesland mit einer derartigen Regelung für Konfliktfälle rund um die Schwangerenkonfliktberatung.

