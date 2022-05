Mit der Eröffnung eines Standortes in Fulda will das Kompetenzzentrum für Digitalisierung im ländlichen Raum (KDLR) den Wandel in Hessen voranbringen. Digitalministerin Sinemus (CDU) gab am Montag das Startsignal für das KDLR.

Es werde unter dem Dach des House of Digital Transformation (HoDT) arbeiten, einer Plattform zur Förderung der digitalen Transformation. Weitere Kooperationspartner sind das Zeitsprung IT-Forum und Fuldas Wirtschaftsförderung. Anfang April war bereits der erste KDLR-Standort in Kassel in Betrieb gegangen.