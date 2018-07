"CSU-Soap", "Posse", "böser alter Mann", "irrationale Instrumentalisierung der Asylthematik": Die Reaktionen aus Hessen auf den verschärften Unionsstreit sind recht eindeutig. Ministerpräsident und CDU-Vize Bouffier hofft, dass sich am Ende die Vernunft durchsetzt.

Wer versteht die CSU und ihren Noch- oder Weiterhin-Chef Horst Seehofer? Sein am späten Sonntagabend angekündigter Rücktritt im Zuge des unionsinternen Streits mit der CDU um die Asylpolitik und sein Rückzieher von dieser Ankündigung sorgen bei Vertretern der hessischen Grünen und der hessischen SPD für Rat- und Fassungslosigkeit.

Die Bundestagsabgeordnete und frühere Grünen-Landesvorsitzende Kordula Schulz-Asche verortete Seehofer am Montagmorgen auf Twitter in der Kategorie "Böser alter Mann". Der noch amtierende Bundesinnenminister zerstöre nach Art von Despoten offenkundig lieber sein Land als seine Macht aufzugeben.

Zuvor hatte ihr Parteifreund, der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir, über die "CSU-Soap" getwittert. Immerhin werde deswegen der AfD-Parteitag kaum beachtet. Der grüne Spitzenpolitiker bemühte sich auch um etwas Gelassenheit: So oder so beginne auch nach dem nächtlichen Hin und Her ein neuer Tag.

Ähnlich äußerte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Timon Gremmels: "Was für ein Cliffhanger, was für eine Posse..." Deutlich aufgeregter kommentierten seine Fraktionskollegen Sören Bartol ("Wie unfassbar unverantwortlich ist das alles?") und Michael Roth ("Wissen die eigentlich, was die treiben?!") den Streit zwischen den Schwesterparteien CDU und CSU. Roth sagte der bayerischen Partei voraus, mit ihrem "Budenzauber" die Landtagswahl im Herbst nicht wie gehofft zu gewinnen.

Erleichtert zeigte sich der hessische FDP-Vorsitzende Stefan Ruppert auf Twitter: "Ich danke Gott, dass wir keine Koalition eingegangen sind", spielte er auf die an der FDP gescheiterten Verhandlungen zu einer Jamaika-Koalition von Union, FDP und Grünen an.

Aus der hessischen CDU meldete sich zunächst nur Ministerpräsident Volker Bouffier zu Wort, der zugleich stellvertretender Vorsitzender der Bundespartei ist. Bei hr-iNFO sagte er nach der nächtlichen Ankündigung Seehofers, im Streit um Zurückweisungen bestimmter Asylbewerber an deutschen Grenzen noch einmal mit der CDU sprechen zu wollen: "Ich finde es gut, dass noch ein Gespräch stattfindet. Es ist entscheidend, dass CDU und CSU beisammenbleiben als Grundlage für eine stabile Regierung in Deutschland."

Bouffier wiederholte seine Aussage vom Sonntag, dass er im Übrigen weiterhin darauf hoffe, dass sich im Unionsstreit die Vernunft durchsetzen werde. Schließlich hätten sich die EU-Länder nun im Grundsatz geeinigt. Er sehe Spielraum für Bewegung bei den Konfliktparteien, sagte Bouffier.

Am späten Montagvormittag twitterte CDU-Generalsekretär Manfred Pentz einen Appell zum Zusammenhalt zwischen den beiden zerstrittenen Schwesterparteien. Die Hessen-CDU und ihr Vorsitzender Bouffier täten alles dafür, dass die Union Bestand habe.

Pro Asyl beklagt "emotional aufgeladene Debatte"

Für die Linke kam Landtagsfraktionschefin Janine Wissler zum Schluss: "CSU und AfD verhalten sich wirkungsgleich. Die AfD kann eine Dankeskarte in die CSU-Zentrale senden." Am Begriff wirkungsgleich entzündete sich der Unionsstreit zuletzt aufs Neue: Es geht um die Frage, ob die Brüsseler Beschlüsse die gleiche Wirkung haben können wie eine Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze, die schon in einem anderen EU-Land einen Asylantrag gestellt haben.

Eine "irrationale Instrumentalisierung der Asylthematik" warf die Hilfsorganisation Pro Asyl mit Sitz in Frankfurt dem Bundesinnenminister vor. Seehofer, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, schädigten "aus kurzsichtigen CSU-Interessen" den Rechtsstaat: "Dass Flüchtlinge Menschen sind, die vor Verfolgung, Terror, Krieg fliehen, gerät völlig aus dem Blick", sagte Geschäftsführer Günter Burkhardt. Er beklagte angesichts einer sinkenden Zahl von ankommenden Schutzsuchenden "eine emotional aufgeladene Debatte der CSU, die entgleitet".