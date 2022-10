Korruptionsprozess in Frankfurt

Tag zwei im Korruptionsprozess gegen Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann: Der 64-Jährige will heute vor dem Landgericht aussagen. Zum Auftakt scheiterte der Angeklagte mit einem Befangenheitsantrag gegen den Richter.

Im Prozess gegen Frankfurts Stadtoberhaupt Peter Feldmann am Landgericht Frankfurt hat der zweite Verhandlungstermin begonnen. Der Vorwurf gegen den SPD-Politiker lautet Vorteilsnahme. Feldmann bestreitet dies. Man werde zur Anklage ausführlich Stellung nehmen, kündigte der Verteidiger des 64-Jährigen an. Zu Wort kommen wird der Angeklagte aber wohl nicht: Die Verteidigung will Feldmanns Aussage verlesen.

Gleich zu Beginn wurden die Befangenheitsanträge der Verteidigung gegen den Vorsitzenden Richter der abgewiesen, weil sie in der Sache unbegründet seien. Feldmann hält den Vorsitzenden Richter für befangen, weil dieser mit der Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft verheiratet ist, die die Medien über das Ermittlungsverfahren informiert hatte. Allein die eheliche Beziehung rechtfertige nicht, den Richter abzulehnen, begründete das Gericht am Donnerstagmorgen.

Zwei Anklagepunkte

Feldmann steht vor Gericht, weil er in mindestens zwei Fällen als Amtsträger unrechtmäßig Vorteile angenommen haben soll. Laut Anklage verhalf er seiner späteren Ehefrau zu einer überbezahlten Stelle als Kita-Leiterin bei der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt (AWO) - samt überhöhtem Gehalt und Dienstwagen, obwohl sie über keine Führungserfahrung verfügte.

Ein weiterer Anklagepunkt: Die AWO habe Feldmann im Wahlkampf 2018 mit Einwerbung von Spenden unterstützt. Im Gegenzug habe er die Interessen der AWO Frankfurt "wohlwollend berücksichtigen" wollen.

Brisante SMS von Ex-AWO-Chefin

Mit Spannung erwartet wird nicht nur Feldmanns Aussage: Als Zeugin geladen ist für den zweiten Prozesstag mit Hannelore Richter die ehemalige Vorsitzende des Wiesbadener AWO-Kreisverbands. Ob Richter zum Prozess erscheinen wird, war am Vormittag noch unklar. Zum Auftakt des Prozesses waren brisante SMS von ihr an den Frankfurter OB verlesen worden. Darin hieß es im April 2019 unter anderem: "Stets konntest du dich auf unsere Unterstützung und Loyalität verlassen, jetzt bauen wir auf dich."

Schon am ersten Verhandlungstag hatte Feldmann zur Presse gesagt, er wünsche sich eine faire und unvoreingenommene Klärung. In einem durch seinen Anwalt verbreiteten Schreiben ließ er mitteilen, dass er sich zu Unrecht verfolgt fühle.

Das Verfahren gegen den SPD-Politiker, der seit zehn Jahren Stadtoberhaupt von Frankfurt ist, steht in Verbindung mit dem AWO-Skandal um Betrugsvorwürfe in Millionenhöhe gegen ehemalige Führungsfunktionäre des Verbands in Frankfurt und Wiesbaden. Gegen den OB läuft zusätzlich noch bis 6. November ein Abwahlverfahren. Für den Prozess vor dem Landgericht sind noch vier weitere Termine bis einschließlich 23. November angesetzt.