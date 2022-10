Peter Feldmann am zweiten Prozesstag in Frankfurt.

Peter Feldmann am zweiten Prozesstag in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa

Tag zwei im Korruptionsprozess gegen Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann: Der 64-Jährige hat sich vor dem Landgericht zu den Vorwürfen geäußert. Eine als Zeugin geladene ehemalige AWO-Chefin erschien erst gar nicht.

Im Korruptionsprozess gegen Frankfurts Stadtoberhaupt Peter Feldmann (SPD) vor dem Landgericht Frankfurt hat sich dieser ausführlich zu den Vorwürfen geäußert. Seine Verteidiger verlasen am zweiten Verhandlungstag Feldmanns Erklärung, der darin alle Vorwürfe von sich wies.

Dem SPD-Politiker wird Vorteilsnahme vorgeworfen. Feldmann bestritt in seiner Erklärung insbesondere, dass die Einstellung seiner inzwischen von ihm getrennt lebenden Ehefrau, Zübeyde Feldmann, als Kita-Leiterin bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO) auf seine Stellung oder Initiative zurückzuführen sei.

Zum Zeitpunkt der Anstellung sei die von "Höhen und Tiefen" geprägte Beziehung zu seiner späteren Ehefrau noch keine Lebensgemeinschaft gewesen. Beide hätten getrennt voneinander gelebt und unterschiedliche Lebensmittelpunkte gehabt.

Feldmann: "Vertragsdetails waren mir nicht bekannt"

Auch nach der Hochzeit hätten die Eheleute getrennte Konten geführt. Details des Anstellungsvertrags zwischen der AWO und seiner späteren Ehefrau seien ihm nicht bekannt gewesen.

Feldmann steht vor Gericht, weil er in mindestens zwei Fällen als Amtsträger unrechtmäßig Vorteile angenommen haben soll. Laut Anklage verhalf er seiner späteren Ehefrau zu einer Stelle als Kita-Leiterin bei der Frankfurter AWO - samt überhöhtem Gehalt und Dienstwagen, obwohl sie über keine Führungserfahrung verfügte.

Über den Dienstwagen seiner Frau habe er sich nicht gewundert, da dieser auch bei anderen Anstellungen der AWO üblich gewesen sei. Zudem habe er auch heute noch keine Zweifel, dass seine Ehefrau für die Stelle qualifiziert gewesen sei, hieß es in der Erklärung.

Befangenheitsanträge abgelehnt

Gleich zu Beginn des zweiten Verhandlungstermins wurden die Befangenheitsanträge der Verteidigung gegen den Vorsitzenden Richter abgewiesen, weil sie in der Sache unbegründet seien. Feldmann hält den Vorsitzenden Richter für befangen, weil dieser mit der Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft verheiratet ist, die die Medien über das Ermittlungsverfahren informiert hatte. Allein die eheliche Beziehung rechtfertige nicht, den Richter abzulehnen, begründete das Gericht am Donnerstagmorgen.

Ein weiterer Anklagepunkt der Staatsanwaltschaft: Die AWO habe Feldmann im Wahlkampf 2018 mit Einwerbung von Spenden unterstützt. Im Gegenzug habe er die Interessen der AWO Frankfurt "wohlwollend berücksichtigen" wollen.

Ex-AWO-Chefin erscheint nicht als Zeugin

Mit Spannung erwartet wurde nicht nur Feldmanns Aussage: Als Zeugin geladen war für den zweiten Prozesstag mit Hannelore Richter die ehemalige Vorsitzende des Wiesbadener AWO-Kreisverbands. Diese erschien jedoch nicht zum Termin.

Ihre Aussage wird nun vorerst für den nächsten Verhandlungstermin am 9. November erwartet, also nach dem Bürgerentscheid gegen Feldmann. Gegen den OB läuft noch bis zum 6. November ein Abwahlverfahren.

Brisante SMS von Richter an Feldmann

Zum Auftakt des Prozesses waren brisante SMS von der ehemaligen AWO-Chefin Richter an den Frankfurter OB verlesen worden. Darin hieß es im April 2019 unter anderem: "Stets konntest du dich auf unsere Unterstützung und Loyalität verlassen, jetzt bauen wir auf dich."

Das Verfahren gegen den SPD-Politiker, der seit zehn Jahren Stadtoberhaupt von Frankfurt ist, steht in Verbindung mit dem AWO-Skandal um Betrugsvorwürfe in Millionenhöhe gegen ehemalige Führungspersonen des Verbands in Frankfurt und Wiesbaden. Feldmann betonte in seiner Erklärung, er habe kein besonders enges Verhältnis zum Ehepaar Hannelore und Jürgen Richter, das im Mittelpunkt der AWO-Affäre steht, gepflegt.

Als Oberbürgermeister habe er zudem gar nicht die Kompetenzen gehabt, um im Sinne der AWO Einfluss auf Entscheidungen der Stadtverwaltung zu nehmen. Anliegen des Sozialverbandes seien von ihm an die zuständigen Stellen lediglich weitergeleitet und teilweise auch abgelehnt worden. Eine "Unrechtsvereinbarung" habe nicht bestanden.

Für den Prozess vor dem Landgericht sind noch vier weitere Termine bis einschließlich 23. November angesetzt, der nächste soll am kommenden Montag stattfinden.