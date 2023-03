Bürgerinnen und Bürger können am 20. März erstmals eine Sitzung des Kreistages in Gießen online im Livestream verfolgen.

Eine Arbeitsgruppe habe nach Rücksprache mit dem Innenministerium ein rechtssicheres Verfahren erarbeitet, teilte der Landkreis am Freitag mit. So wolle man mehr Bürgern die Teilhabe am politischen Leben ermöglichen.