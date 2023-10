Zwei Personen schauen auf die Tafel mit Abflügen am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv.

Zwei Personen schauen auf die Tafel mit Abflügen am Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv. Bild © picture-alliance/dpa

Am Frankfurter Flughafen werden am Donnerstag und Freitag Sonderflüge aus Israel mit deutschen Staatsangehörigen erwartet. Nach dem massiven Angriff der Terrororganisation Hamas sollen sie in Sicherheit gebracht werden. Geplant sind vier Evakuierungsflüge pro Tag.

Das Auswärtige Amt bestätigte, dass die Lufthansa auf seine Bitte hin am Donnerstag und Freitag mit mehreren Sonderflügen Deutsche aus Israel holen wird. Geplant sind nach hr-Informationen vier Sonderflüge pro Tag, die in Frankfurt und in München starten und landen sollen. Laut der Nachrichtenagentur dpa sollten die Abflugzeiten jeweils um 13.30, 14.30, 16 und 17 Uhr Ortszeit sein.

Es geht um etwa 4.500 Menschen. Darunter sind viele Schulklassen und Jugendgruppen. Das Auswärtige Amt teilte mit, es stehe mit 17 Jugendgruppen in engem Kontakt. Vier seien sicher ausgereist. Auch belgische und schweizer Staatsbürger sollen mit den Maschinen ausgeflogen werden.

Passagiere sollen 300 Euro zahlen

Für die Teilnahme an den Sonderflügen wird nach dem sogenannten Landsleutebrief eine Gebühr in Höhe von 300 Euro pro Person fällig, die bei der Buchung des Fluges direkt durch eine Hotline der Lufthansa im Auftrag des deutschen Außenministeriums eingezogen werde. Nach dpa-Informationen stellt die Lufthansa pro Person 550 Euro in Rechnung, 250 Euro übernimmt der Staat.

Die Lufthansa wollte am Dienstagabend mit der Bundesregierung letzte technische Details für die Rückholaktion klären, wie mehrere Nachrichtenagenturen am Mittwoch berichteten.

Verhandlungen mit Fluggesellschaften

Nach dem massiven Raketenbeschuss auf Israel aus dem Gazastreifen heraus und den militärischen Gegenschlägen der israelischen Armee auf Stellungen der palästinensischen Terrororganisation Hamas hatte die Lufthansa ihren Flugbetrieb vom und zum Ben-Gurion-Flughafen in Tel Aviv eingestellt.

Das Krisenreaktionszentrum des Außenministeriums verhandelte daraufhin unter Hochdruck mit Fluggesellschaften darüber, Flugkapazitäten auszuweiten. Andere Länder wollen ihre Staatsbürger mit Militärmaschinen ausfliegen.

Ausreisewillige sollen sich registrieren

Aus dem Auswärtigen Amt heißt es, die in der Krisenvorsorgeliste "Elefand" registrierten deutschen Staatsangehörigen seien darüber informiert worden, wie sie die Tickets für die Sonderflüge buchen könnten, nämlich direkt über eine von der Lufthansa eingerichtete Hotline. Noch nicht registrierte ausreisewillige deutsche Staatsangehörige sollten sich umgehend in "Elefand" registrieren. Auch eine Ausreisemöglichkeit mit Bussen nach Jordanien wurde organisiert.

Die militant-islamistische palästinensische Organisation Hamas löste am frühen Samstag mit einem überraschenden Großangriff auf Israel die schwerste Eskalation im Nahost-Konflikt seit Jahren aus . Die israelische Regierung rief daraufhin den Kriegszustand aus.

Botschaft: Flüge mit Zwischenstopps und Fährverbindungen prüfen

Die deutsche Botschaft in Tel Aviv forderte zudem Deutsche, die ausreisen wollten, dazu auf, auch Flüge mit Zwischenstopps etwa in Zypern oder der Türkei zu buchen. Zudem wies die Botschaft darauf hin, dass die israelische Fluglinie El Al ihr Angebot immer wieder ausbaue. Am Dienstag kam bereits eine El-Al-Maschine am Flughafen Frankfurt an.

Betroffene sollten regelmäßig die Angebote der Fluglinien überprüfen. Die Botschaft prüfe zudem, ob es regelmäßigen Fährverkehr zu europäischen Mittelmeerhäfen gebe.