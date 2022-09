Im hessischen Landtag hat es heftigen Streit über die Proteste gegen die Energie- und Sozialpolitik der Bundes- und Landesregierung gegeben.

Sozialminister Klose (Grüne) rief am Donnerstag im Parlament dazu auf, nicht die Spaltung der Gesellschaft herbeizureden und Konflikte zu schüren, sondern sich stattdessen aktiv am Zusammenhalt zu beteiligen.

In der Debatte gab es starke Kritik an den Linken und der AfD, die mit unterschiedlichen Argumenten wegen der hohen Preissteigerungen in Folge des Krieges in der Ukraine zu Protesten aufrufen.