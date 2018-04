"Klatsche, Scherbenhaufen, Desaster" - so haben Land und Kommunen das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer bewertet. Hessens Finanzminister hat den Schuldigen schon ausgemacht und fordert zu schnellem Handeln auf.

Nachdem das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die bisherige Regelung zur Ermittlung der Grundsteuer auf Grundstücke für verfassungswidrig erklärt hat, sieht Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) die Hauptverantwortung beim Bund. "Wir Länder haben ein Reformkonzept erarbeitet und mit großer Mehrheit verabschiedet", bezog sich Schäfer am Dienstag in einer Stellungnahme auf einen Bundesratsbeschluss von 2016. "Bei einer zügigen Beratung im Bundestag wäre die Klatsche noch vermeidbar gewesen."

Regeln stammen von 1964 und 1935

Weitere Informationen Fragen und Antworten Was sie zum Urteil des BVerfG wissen müssen, haben die Kollegen von tagesschau.de in einer FAQ-Liste hier zusammengetragen . Ende der weiteren Informationen

Das BVerfG hatte zuvor geurteilt, dass die Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstoßen. Denn die Bewertungsregeln beruhen auf Werten von 1964 in West- beziehungsweise 1935 in Ostdeutschland. Der Immobilienmarkt hat sich in den letzten Jahrzehnten jedoch sehr dynamisch entwickelt. Dem müsse bei der Ermittlung der Grundsteuer Rechnung getragen werden, so das Gericht.

Bis Ende 2019 hat der Gesetzgeber nun Zeit, die Grundsteuerberechnung neu zu regeln. Danach soll eine Übergangsfrist bis 2024 gelten, in der der Grundbesitz neu bewertet wird.

Schäfer: "Ausfall der Grundsteuer muss vermieden werden"

"Dazu müssen jetzt alle die Ärmel hochkrempeln", forderte Schäfer. "Ich bin dafür, das Gesetzgebungsverfahren noch in diesem Jahr zu einem Abschluss zu bringen". Im Interesse der Kommunen dürfe nicht der Fall eintreten, dass die Grundsteuer zeitweise ausfällt. Für die Kommunen ist die Grundsteuer eine wichtige Einnahmequelle. Schäfer bezifferte sie auf jährlich 14 Milliarden Euro bundesweit.

Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der Finanzminister kritisierte, dass das Ende 2016 von 14 Ländern abgesegnete Kostenwert-Modell im Bundestag nicht einmal beraten worden sei. "Das rächt sich spätestens jetzt." Das Modell erfasst die Bodenrichtwerte und bei bebauten Grundstücken auch den Wert des Gebäudes. Baujahr und Art des Gebäudes werden dabei berücksichtigt.

Finanzminister offen für andere Modelle

Inzwischen wurde im Bund und in einigen Ländern neu gewählt. Positionen könnten sich verschoben haben, räumte Schäfer ein. Er selbst habe kein Problem damit, sich für ein anderes schlüssiges und umsetzbares Modell zu entscheiden. Das Schlimmste, was passieren könne, sei aber, dass bis zum Ablauf der Frist für keine Grundsteuerreform eine Mehrheit gefunden werde.

Die FDP im Landtag lehnte den Reformvorschlag des Bundesrates ab. Dieser sei ein "Brandbeschleuniger für steigende Mieten", sagte der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Jörg-Uwe Hahn. Stattdessen müsse sich die Bemessungsgrundlage an den Bodenrichtwerten und der Grundstücksgröße orientieren. Die Kommunen könnten mit den Hebesätzen gezielt auf regionale Bedürfnisse und angespannte Mieten reagieren.

Kommunen kommt es nicht auf Mehreinnahmen an

Der Hessische Städte- und Gemeindebund sprach von einem "Scherbenhaufen", vor dem man nun stehe und von einem "Desaster mit Ansage", sieht aber auch die Länder in der Pflicht. Diese seien gemeinsam mit dem Bund gefordert, eine wichtige kommunale Steuerquelle rechtlich tragfähig abzusichern, sagte der Geschäftsführende Direktor, Karl-Christian Schelzke. Dabei warnte er vor "Schnellschüssen und Experimenten."

Zusätzliche Einnahmen seien nicht das Ziel, betonte Schelzke. Vielmehr gehe es darum, eine rechtssichere und aufkommensneutrale Neuregelung zu finden. So könne bei einer höheren Besteuerungsgrundlage der Hebesatz sinken. " Die Kommunen wollen die Bürger nicht mehrbelasten", sagte Schelzke. "Die Entscheidung fällt aber in Bundestag und Landtag."