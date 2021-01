Seit einer Woche wird ein Großteil der Schülerinnen und Schüler wieder zuhause unterrichtet. Aus Sicht des Kultusministeriums ist der Digitalunterricht gut angelaufen. Die Lehrerverbände berichten dagegen von überlasteten Servern, fehlenden Tablets und teils vollen Klassen.

Zum Ende der ersten Schulwoche nach den Weihnachtsferien ziehen die Bildungsgewerkschaft GEW und das Land Hessen eine sehr unterschiedliche Bilanz. "Wir haben ein Kuddelmuddel", sagte die GEW-Landesvorsitzende Birgit Koch. Der Digitalunterricht ab der siebten Klasse funktioniere nicht, weil das hessische Schulportal nicht leistungsfähig und stabil sei. Zudem sei nur ein Teil der Schulen mit technischen Endgeräten ausgestattet.

Das hessische Kultusministerium beschreibt die Situation anders. Bis auf "kleinere Anlaufprobleme" beim Login des Schulportals sei die Lage an den Schulen sehr gut gewesen, sagte ein Sprecher. Auch mit der Resonanz auf den Präsenzunterricht sei man zufrieden: 18 Prozent der Schüler aus den Klassen eins bis sechs seien von ihren Eltern in den Präsenzunterricht geschickt worden, die anderen nahmen von zuhause am Unterricht teil. "Das heißt, die Eltern gehen sehr verantwortungsvoll mit der Situation um."

GEW: Bis zu Dreiviertel der Kinder im Unterricht

Roman George, bildungspolitischer Referent der GEW Hessen, hat einen anderen Eindruck. Wie viele Kinder den Präsenzunterricht besuchten, unterscheide sich je nach Bezirk oder Schule - und auch von Klasse zu Klasse. Lehrer hätten ihm berichtet, dass teilweise bis zu Dreiviertel der Kinder im Klassenzimmer säßen. "Dann ist das Abstandsgebot natürlich nicht mehr einzuhalten."

Außerdem habe die erste Woche gezeigt, dass es vor allem Kinder aus eher gut situierten Familien seien, die von ihren berufstätigen Eltern in die Schule geschickt würden. "Es sind weniger die Kinder, die zuhause schlechte Lernvoraussetzungen haben, und gerade die führt der Kultusminister gerne als Begründung an."

George kritisiert außerdem, dass den Schulen die Entscheidung, wie es am Montag nach den Ferien weitergehe, erst am Donnerstag mitgeteilt wurde. "Das haben andere Länder wie Rheinland-Pfalz besser gemacht. Da wurden den Schulen schon zu Beginn des Schuljahres klare Szenarien an die Hand gegeben."

Lehrerverband: "Versprechen gehen an der Realität vorbei"

Der Landesvorsitzende des Verbands Bildung und Erziehung (VBE), Stefan Wesselmann, kritisierte: Das Versprechen, dass das digitale Lernangebot für Kinder gleichwertig mit dem Unterricht in der Schule sei, gehe völlig an der Realität vorbei.

Ein Livestream aus dem Unterricht, wie ihn das Kultusministerium vorgeschlagen hatte, sei an den meisten Grundschulen kaum denkbar: Nach wie vor fehle die technische Infrastruktur, die versprochenen Tablets hätten viele Schülerinnen und Schüler nach Monaten immer noch nicht erhalten. Der VBE fordert deshalb, das Wechselmodell an den Grundschulen für alle Klassen wieder einzuführen. Im Mai waren die Viertklässler zwei Wochen lang in getrennten Gruppen in der Schule unterrichtet worden.

Beratung von Bund und Ländern schon nächste Woche?

Wegen der Corona-Pandemie hatte die Landesregierung beschlossen, dass Schülerinnen und Schüler ab Klasse sieben mit Ausnahme der Abschlussklassen ausschließlich digital unterrichtet werden. Für die jüngeren Stufen wurde die Präsenzpflicht ausgesetzt, Eltern dürfen ihre Kinder zur Schule schicken, wenn sie sie nicht zuhause betreuen können. Diese Regelung gilt zunächst bis Januar.

Über eine mögliche Verlängerung der Corona-Beschränkungen wollten die Ministerpräsidenten eigentlich am 25. Januar beraten. Geht es nach Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), könnte es aber schon früher eine Verschärfung geben. Sie will die Beratungen wegen der inzwischen auch in Hessen aufgetretenen, hochansteckenden Coronavirus-Mutationen auf die kommende Woche vorverlegen .

Lorz hält an Abitur und Abschlussprüfungen fest

Trotz aller Unwägbarkeiten hält das Kultusministerium an den Abschlussprüfungen für Haupt- und Realschüler sowie dem Abitur fest. In einem Interview mit dem Deutschlandfunk sagte Kultusminister Alexander Lorz (CDU) am Donnerstag, von einem Corona-Bonus für Abiturienten halte er wenig. "Sie sollen nicht mit dem Malus durchs Leben gehen, sie hätten jetzt so ein Corona-Abitur oder einen Notreifevermerk bekommen, sondern das muss ein vollwertiger Abschluss sein", sagte Lorz.

Der Termin wurde allerdings nach hinten verschoben, statt vor den Osterferien finden die schriftlichen Abiturprüfungen nun vom 21. April bis 5. Mai statt. "Damit wurde ein zusätzlicher Zeitraum von zwei Monaten geschaffen, den Lehrkräfte gemeinsam mit ihren Schülerinnen und Schülern zum Nacharbeiten und Vertiefen prüfungsrelevanter Unterrichtseinheiten nutzen können", sagte Lorz. Außerdem werde den Schulen in jedem Prüfungsfach ein zusätzlicher Aufgabenvorschlag zur Verfügung gestellt.

Auch die Abschlussprüfungen an den Haupt- und Realschulen hat das Kultusministerium um drei Wochen auf den 7. bis 11. Juni verschoben. Die Gewerkschaft GEW hatte hingegen gefordert, die Abschlussprüfungen in diesem Jahr ausfallen zu lassen und stattdessen die Zeugnisnoten zu verwenden.

Sitzenbleiben aussetzen?

Die Diskussion, ob Schülerinnen und Schüler in diesem Jahr sitzenbleiben dürfen, hält der hessische Kultusminister hingegen für verfrüht: "Wir haben das im letzten Jahr etabliert, das heißt natürlich ist das alles mit auf dem Schirm, aber es ist im Januar noch zu früh, um darüber zu urteilen", sagte Lorz im Deutschlandfunk. "Wir schauen jetzt erst einmal, wie dieses Halbjahr zu Ende geht, die Halbjahreszeugnisse, die ja nur informatorischen Charakter haben. Und dann werden wir zu gegebener Zeit darüber informieren."

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte der Rheinischen Post, sie halte nichts davon, das Sitzenbleiben generell auszuschließen. Denn mit einem wiederholten Schuljahr sei auch die Chance verbunden, wieder Anschluss an den Lernstoff zu bekommen. Die GEW hatte sich zuvor gefordert, wegen der Corona-Bedingungen auch in diesem Schuljahr auf das Sitzenbleiben zu verzichten.

