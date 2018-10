Auf hessische Initiative fordern die Länder im Diesel-Skandal von der Bundesregierung eine härtere Gangart gegen die Industrie. So sollen doch noch Fahrverbote verhindert werden. Unterdessen wurde bekannt, wann mögliche Verbote in Darmstadt und Wiesbaden verhandelt werden.

Der Bundesrat hat einem Antrag Hessens zugestimmt und am Freitag die Bundesregierung und die Industrie aufgefordert, die Nachrüstung von älteren Dieseln voranzutreiben. Die Hersteller sollten in die Verantwortung genommen werden, um die Fahrzeuge mit Katalysatoren nachzurüsten. Außerdem solle die Regierung die Zulassungsvoraussetzungen für technisch umgerüstete Diesel schaffen.

Der Antrag war vor der Abstimmung heftig umstritten. Länder mit großer Autoindustrie oder mit FDP-Beteiligung an der Landesregierung hatten angekündigt, ihn nicht mittragen zu wollen, da er zu industriefeindlich sei. Letztlich ging der Entschließungsantrag aber nahezu unverändert durch.

FDP: "Landesregierung lässt Dieselfahrer im Stich"

Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grünen) begrüßten das Ergebnis aus der Länderkammer ausdrücklich. Zwölf Bundesländer hätten sich hinter die Initiative gestellt. Damit werde dem Ziel näher gekommen, ein Fahrverbot für älteren Diesel-Fahrzeuge in Frankfurt doch noch zu vermeiden. Bouffier wiederholte auch seinen Vorstoß, mit Hilfe von öffentlichen Fördertöpfen dafür zu sorgen, dass die Dieselfahrer nicht auf den Kosten für die Nachrüstung sitzenbleiben.

René Rock, FDP-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, wertete die Initiative als Beleg, "dass die schwarz-grüne Landesregierung die Schuld für den bevorstehenden Verkehrskollaps nicht tragen will" und die Verantwortung abwälze. Rock kritisiert, dass Hessen einem Antrag des Landes Rheinland-Pfalz nicht zugestimmt habe, obwohl damit Frankfurt in die Liste der besonders belasteten Städte hätte aufgenommen werden können. Rock sagte, die Regierung lasse "1,2 Millionen Dieselfahrer in Hessen gnadenlos im Stich und enteignet sie eiskalt".

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hatte im September entschieden, dass Frankfurt ab Februar für bestimmte Diesel-Modelle und besonders alte Benziner ein Fahrverbot einführen muss. Die Landesregierung hat dagegen Berufung eingelegt.

Verhandlungen für Wiesbaden und Darmstadt terminiert

In weiteren hessischen Städten, darunter Wiesbaden, Offenbach, Limburg und Darmstadt, könnte es ebenfalls zu einem solchen Verbot kommen. Auch das will die Landesregierung um jeden Preis verhindern. Am Freitag wurde bekannt, dass das Verwaltungsgericht Wiesbaden am 21. November über ein Fahrverbot in Darmstadt entscheidet, am 19. Dezember geht es dann um Wiesbaden.

Weitere Informationen Stickstoffioxid Der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) liegt bei 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft im Jahresmittel. 2017 betrug dieser Wert in Darmstadt laut Umweltbundesamt 52 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ende der weiteren Informationen

Unterdessen klagte die Handwerkskammer Kassel, dass die Kfz-Betriebe zunehmend unter dem Dieselskandal und der Debatte um Fahrverbote litten. Es sei die einzige Branche, die nicht optimistisch auf die nächsten Monate blicke. Im Gespräch mit hessenschau.de sagte ein Sprecher, besonders betroffen seien Autowerkstätten mit angeschlossenem Verkauf. "Aber auch bei Reparaturen gibt es derzeit eine große Zurückhaltung."

Das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat ein Diesel-Fahrverbot für Frankfurt ab kommendem Februar verhängt. Die Landesregierung wehrt sich und versucht das Verbot noch zu verhindern. Auch in anderen hessischen Städten drohen Fahrverbote. Wie sieht's aus mit Diesel-Fahrverboten in Hessen und welche Lösungsvorschläge gibt es? Lesen Sie hier alle Infos in unserem Dossier.