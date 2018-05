Sozialdemokrat Wolfgang Schuster will am Sonntag zum dritten Mal die Landratswahl gewinnen. Das Amt macht ihm ein AfD-Kandidat streitig. Auch eine Satire-Partei hat einen Bewerber ins Rennen geschickt.

Bei der anstehenden Landratswahl im Lahn-Dill-Kreis tritt der langjährige Amtsinhaber gegen einen Herausforderer von der AfD an - sowie gegen einen Satire-Politiker. Neben Landrat Wolfgang Schuster (SPD) stehen beim Urnengang am Sonntag AfD-Mann Lothar Mulch und Dominic Harapat von der Satire-Partei Die Partei zur Wahl.

Internet, Straßensanierung, Kinderbetreuung

Für den 60 Jahre alten Schuster wäre es die dritte Amtszeit. Seit 2006 ist er Landrat im Lahn-Dill-Kreis, in dem rund 250.000 Menschen leben und zu dem 23 Städte und Gemeinden gehören. "Ich arbeite mit Freude, habe viel erreicht, aber auch noch viel vor", so empfiehlt sich Schuster den etwa 200.000 Wahlberechtigten. Zu seinen Vorhaben zählt er den Ausbau des schnellen Internets, die Sanierung von Kreisstraßen oder den Ausbau der Schulkinder- und Seniorenbetreuung.

Versicherungsfachmann Mulch, der Vorsitzender der AfD-Kreistagsfraktion ist, setzt unter anderem auf die Themen Digitalisierung und Bildung. Gute Schulen steigerten die Attraktivität des Kreises für junge Familien, schreibt der 56-Jährige auf Facebook. Das Thema Flüchtlinge spielt bei ihm ebenfalls eine Rolle: Er spricht sich unter anderem dafür aus, dass straffällige Asylbewerber abgeschoben werden müssen.

Klaus-Wowereit-Flughafen in Hüttenberg

Der 34 Jahre alte Harapat, von Beruf Facharbeiter in der Mechatronik, ist laut dem Landesverband Hessen von Die Partei "für den Lahn-Dill-Kreis gut genug". Harapats augenzwinkerndes Programm demnach: Einsatz für eine Umkehr der Lahn, "damit der Dreck aus Gießen nicht mehr in Wetzlar auftaucht", sowie das "Vorantreiben des Klaus-Wowereit-Flughafens in Hüttenberg" nach dem Vorbild des Pannen-Airports BER in Berlin.

Im Lahn-Dill-Kreistag sind acht Parteien vertreten: CDU (25 Sitze), SPD (24), AfD (8), Freie Wähler (8), Grüne (7), FDP (4), Linke (3) und NPD (2).