Die AfD geht mit ihren Landeschefs Lambrou und Lichert an der Spitze in die Hessen-Wahl 2023. Die Zustimmung für ihren Kurs war groß. Aber ohne Kämpfe und härteste Vorwürfe ging es nicht ab.

Die hessische AfD wird mit Robert Lambrou an der Spitze in die Landtagswahl im Herbst des kommenden Jahres gehen. Bei einem Listenparteitag in Melsungen (Schwalm-Eder) stimmten 78 Prozent der 198 Delegierten für den 55-Jährigen. Lambrou ist einer von zwei Landesvorsitzenden und Chef der Landtagsfraktion.

Auf Platz zwei der Landesliste kam Andreas Lichert, der zweite Co-Landesvorsitzende. Der Landtagsabgeordnete, der sich einst zum offiziell aufgelösten völkischen "Flügel" bekannte, erhielt 85 Prozent der Stimmen.

Standing Ovations und Stille im Saal

"Die Alternative für Deutschland wird dringender gebraucht als je zuvor", sagte Lambrou in seiner Bewerbungsrede unter Hinweis auf aktuelle Krisen wie Inflation und Energieknappheit. Die schwarz-grüne Koalition in Wiesbaden sei "vergrünt" und wache nicht auf. "Wir stören die Ruhe."

Als größten Erfolg nannte Lambrou, dass der Staatsgerichtshof das umstrittene Corona-Sondervermögen der Landesregierung gekippt habe. Die Partei sei seit dem Einzug in den Landtag vor vier Jahren zunehmend zu einer politischen Alternative geworden.

Nach seiner Bewerbungsrede erhielt er demonstrativ lauten Applaus im Stehen von den meisten der rund 200 Delegierten im Saal. Zuvor war es leise geworden, nachdem mit Walter Wissenbach ein anderer Landtagsabgeordneter schwerste Vorwürfe erhoben hatte.

Wissenbach trat gegen Lambrou zu einer erfolglosen Kampfkandidatur um Platz 1 an, um Gelegenheit für eine Abrechnung mit ihm und der restlichen Fraktionsspitze zu bekommen. "Sie sind belogen worden", sagte der 63 Jahre alte Vorsitzende des Rechtsausschusses des Landtags und appellierte an die Delegierten: "Wählen Sie eine ganz neue Fraktion."

Brandrede über "gescheiterte Existenzen"

Nach Ansicht Wissenbachs wird die AfD nach wie vor dringend gebraucht. So wie bisher dürfe es mit ihr im Landtag aber nicht weitergehen, "nur damit ein paar Berufsversager noch einmal fünf Jahre an die Fleischtöpfe kommen", sagte er. Er sprach von "gescheiterten Existenzen" und spielte auf eine frühere Tätigkeit Lambrous an: "Vom Handel mit gebrauchten Büchern lässt sich nur schwer leben." Es sei lediglich eine Nebentätigkeit gewesen, hieß es am Rand der Debatte aus dem Umfeld Lambrous dazu.

Unter anderem zählte Wissenbach als Verfehlungen der Fraktionsspitze die geheimen Dossiers über unliebsame eigene Abgeordnete auf, über die der hr berichtet hatte. Die Dossiers seien auf Initiative des parlamentarischen Geschäftsführers Frank Grobe geführt worden. Grobe habe nach Bekanntwerden öffentlich gelogen, als er behauptete, die gesamte Fraktion habe die "Stasi-Bespitzelungen" zuvor abgesegnet.

Vor dem Listenparteitag sei zudem Druck auf erfahrene Fraktionsmitarbeiter ausgeübt worden. Sie sollten gehindert werden, sich um aussichtsreiche Plätze auf der Landesliste zu bewerben.

Sympathie und Beifall für Identitäre

Landeschef Lambrou ignorierte die Attacken in seiner Rede, Lichert konterte sie. Hintergrund: Der Jurist Wissenbach, Mitbegründer der "Alternativen Mitte", hatte im Zuge einer von Lichert gegen ihn erhobenen gerichtlichen Klage einen Erfolg erzielt. Er erreichte, diesen weiterhin ein "stolzes Mitglied" der von Verfassungsschützern als rechtsextrem eingestuften Identitären Bewegung zu bezeichnen.

Vor den Delegierten bekannte Lichert: Er sei kein stolzes Mitglied, habe aber "Sympathien" für die Identitären. Dafür erhielt er ebenso lauten Applaus wie für den Vorwurf gegen die anderen Parteien in Bundestag und Landtag, sie hätten gegen die AfD keine Argumente zu bieten, sondern lediglich "Hypermoral" aus einem "Paralleluniversum".

30 Plätze zu vergeben

Die AfD legt ihre Landesliste auf zwei sogenannten Aufstellungsversammlungen fest, mit den Wahlen am Samstag als Auftakt. Die Liste wird von den Delegierten der 26 Kreisverbände in Einzelabstimmungen über jeden Platz bestimmt. Sie soll nach Angaben eines Parteisprechers voraussichtlich 30 Plätze umfassen.

Bei der Hessen-Wahl 2018 zog die AfD mit zunächst 19 Mandaten erstmals in den Landtag ein. 17 Mitglieder hat die Fraktion noch.

Kritik an Listenabsprachen

Mit Kampfabstimmungen wie der Wissenbachs gegen Lambrou war gerechnet worden. Vor dem Parteitag hatte der hr berichtet, dass es eine inoffizielle Liste mit Bewerbern auf den aussichtsreichsten Plätzen gibt, die der Fraktionsspitze nach ihrem internen Streit genehm sein sollen. Fast die Hälfte der bisherigen Abgeordneten musste demnach um eine erneute Nominierung kämpfen.

Eines der namhaften politischen Opfer der Entwicklung wurde in Melsungen Klaus Hermann. Der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion zog mit einer Gegenkandidatur auf den aussichtsreichen Platz 5 gegen den parlamentarischen Geschäftsführer Frank Grobe den Kürzeren. Hermann war vor einem Jahr schon als Co-Landesvorsitzender abgewählt worden.

Ein Grund von mehreren für die Auseinandersetzungen ist der langjährige Streit zwischen gemäßigteren und radikaleren Kräften. In der Fraktion und beim Landesparteitag vor einem Jahr hatten Teile beider Lager mit ihren jeweiligen Spitzen Lambrou und Lichert zu einem Schulterschluss gefunden.

Der Limburger AfD-Politiker Meysam Ethemai übte Kritik an Listenabsprachen und dem seiner Meinung nach offenkundigen Wunsch, Gegenkandidaturen zu verhindern. Er bewarb sich erfolglos gegen den sozialpolitischen Sprecher der Fraktion, Volker Richter, um Platz 3. Er kritisierte: Die AfD sei angetreten, um eine andere, freiheitliche Partei ohne solche Absprachen zu sein.

Der Text wird laufend aktualisiert.

