Land erleichtert Einstieg in Pflegeausbildung

Wegen Fachkräftemangel Land erleichtert Einstieg in Pflegeausbildung

Hessen erleichtert den Einstieg in die Ausbildung für einen Pflegeberuf.

Mit einer neuen gesetzlichen Regelung wird für die Krankenpflegehilfeausbildung die Möglichkeit geschaffen, auch ohne Hauptschulabschluss auf Antrag zur Ausbildung zugelassen zu werden. Das erklärte Sozialminister Klose (Grüne) am Donnerstag anlässlich der breiten Zustimmung für die Regelung im Landtag in Wiesbaden. Der Fachkräftemangel in den Pflegeberufen sei eklatant. Mit der neuen Regelung soll diesem entgegengewirkt werden.