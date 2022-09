Das Land Hessen will in den kommenden zwei Jahren 477 zusätzliche Stellen in der Justiz schaffen.

Die "Stellenmehrung" sei einzigartig in der hessischen Geschichte, sagte Justizminister Poseck (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden. Die neuen Stellen sind Teil des in der vergangenen Woche vorgestellten Doppelhaushaltentwurfs für die Jahre 2023 und 2024 der Landesregierung.Die Kosten betragen 20 Millionen Euro Neue Arbeitsplätze sollen in allen Laufbahnen entstehen - von Justizwachtmeistern über Rechtspfleger bis hin zu Richtern.