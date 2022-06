Hessen plant noch dieses Jahr eine Studie zur Situation der Pflege.

Das kündigte das Sozialministerium am Dienstag in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der SPD an. Das Ministerium will daraus einen "handlungsorientierten Landespflegebericht 2023 erstellen lassen". Außerdem will das Land auch die Pflegeversicherung unter die Lupe nehmen.