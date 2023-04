Um dem Lehrermangel an den Schulen in Hessen entgegenzuwirken, hat Hessen die Möglichkeiten für einen Quereinstieg in den Lehrerberuf erweitert.

Wie das Kultusministerium am Freitag mitteilte, gilt dies nur an Haupt- und Realschulen. Die Teilnehmer des Programms werden zu ihrem ersten Schulfach, das sich aus ihrem bereits absolvierten Studium wie Chemie, Englisch oder Kunst ableite, zusätzlich in einem weiteren Schulfach ausgebildet. Die Qualifizierung dauert dreieinhalb Jahre, anschließend gelten sie als vollausgebildete Lehrer in den Fächern.