Das Kultusministerium will in diesem Jahr mit seiner Werbekampagne "Lehrerin und Lehrer werden" auch an Schulen um Lehrkräftenachwuchs werben.

Unter anderem seien Beratungsangebote für Schülerinnen und Schüler in der Berufs- und Studienorientierungsphase geplant, erklärte das Ministerium auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Landtagsfraktion in Wiesbaden. Die Info-Veranstaltungen in den Schulen sollen nach dem Worten eines Sprechers im neuen Schuljahr kommen. Bis Ende Februar 2022 wurden vom Land 779.000 Euro dafür bereit gestellt.