Sozialministerium Land investiert in Krankenhäuser

Das Sozialministerium sieht für die kommenden Jahre einen steigenden Investitionsbedarf für die Krankenhäuser.

Das geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der SPD-Landtagsfraktion in Wiesbaden hervor. Schon in den vergangenen Jahren habe das Land etwa die Pauschalförderung von 269 Millionen Euro im Jahr 2020 auf 283,5 Millionen Euro im Jahr 2021 erhöht. Sollte das Haushaltsgesetz für 2022 wie geplant verabschiedet werden, dann überschreite diese Fördersumme 2022 erstmals den Betrag von 300 Millionen Euro, kündigte das Ministerium an.