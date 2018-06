Behördenzentrum in Fulda - eine Generalsanierung steht an.

Behördenzentrum in Fulda - eine Generalsanierung steht an. Bild © Volker Siefert/hr

Marodes Behördenzentrum in Fulda

Im Behördenzentrum Fulda bröckelt der Putz von der Decke. Die dringend nötige Generalsanierung dürfte für das Land eine teure Angelegenheit werden. Zu den Sanierungskosten kommen doppelte Mietzahlungen in Millionenhöhe.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Sanierungsfall Behördenzentrum Fulda [Audioseite] Ende des Audiobeitrags

Wenn einem als Mieter der Putz von der Decke fällt, ist normalerweise der Vermieter dafür verantwortlich, diesen Zustand zu ändern. Bei ehemaligen Landesimmobilien, die heute privaten Investoren oder Fonds gehören, sieht die Sache ganz anders aus. Alte Verträge regeln, dass der Mieter, also das Land, selbst für Innensanierungen zuständig ist. Für das Land Hessen bedeutet dies Kosten, deren Höhe noch nicht abzusehen sind. Aktueller Fall: das Behördenzentrum in Fulda.

Seit Jahren fallen in den Zwillingsgebäuden des Finanzamts und der Gerichte in Fulda immer wieder Putzbrocken von Decken und Wänden. "Man kam manchmal ins Gebäude am Morgen und da lag eine Platte von einer Fläche von einem halben Quadratmeter“, erzählt ein Mitarbeiter. Er ist froh, dass bislang niemand verletzt worden ist.

Generalsanierung nötig

In den vergangenen Monaten haben Handwerker den Putz gezielt abgeschlagen, damit Mitarbeiter und Besucher nicht verletzt werden. Die Gebäude wurden Mitte der 90er Jahre bezogen und die Arbeiten am Putz sind nur der Auftakt für eine notwendige Generalsanierung, das bestätigte die zuständige Behörde, der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH), auf Anfrage von hr-iNFO.

Die Mitarbeiter müssen für die Arbeiten das Gebäude räumen und so kommen mit der Sanierung auf das Land Hessen doppelte Mietzahlungen zu. Das ist auch schon im ebenfalls vom Land gemieteten Sozialministerium und dem Gebäude der Finanzämter in Wiesbaden der Fall.

Ausweichquartier wird gesucht

Das Land zahlt derzeit für das Behördenzentrum Fulda 2,3 Millionen Euro pro Jahr Kaltmiete. Die Mietzahlungen müssen auch während der Sanierungsarbeiten bezahlt werden. Voraussetzung für eine Sanierung ist allerdings, ein Ausweichquartier für die Behörden und alle ihre Mitarbeiter zu finden.

"Die Prüfung von verschiedenen Unterbringungsmöglichkeiten befindet sich im Anfangsstadium", erklärt die LBIH. Einen konkreten Zeitplan gibt es allerdings schon. Ab 2020 sollen zunächst die 400 Mitarbeiter des Finanzamtes und danach die 300 Mitarbeiter der Justizgebäude umziehen.

Nach Informationen von hr-iNFO ist als Ausweichquartier das derzeitige Verwaltungsgebäude der RhönEnergie am Hauptbahnhof vorgesehen. Der kommunale Energieversorger plant im Herbst 2019 in ein neues Verwaltungsgebäude umzuziehen. Derzeit laufen Verhandlungen mit dem Eigentümer der dann leer stehenden Immobilie. Weder der Eigentümer, die Momentum Real Estate mit Sitz in Köln, noch die LBIH wollen die Verhandlungen derzeit bestätigen.

Doppelte Mietzahlungen in Millionenhöhe

Der Bund der Steuerzahler Hessen erwartet, dass auf das Land doppelte Mietzahlungen in Millionenhöhe zukommen. "Es ist natürlich für den Steuerzahler nicht nachvollziehbar, warum solche großen Behördenzentren jahrelang leer stehen und dadurch Millionenkosten entstehen", sagt ihr Haushaltsexperte Clemens Knobloch. Wie sich bereits an den Beispielen der Behörden in Wiesbaden gezeigt habe, liege hier "ein struktureller Planungsmangel" vor.

Insgesamt hat das Land Hessen in den Jahren 2005 und 2006 über 50 Behörden an private Investoren und Fonds verkauft, um sie anschließend für 30 Jahre zurückzumieten. Die damals eingenommenen 2,11 Milliarden Euro könnten sich im Nachhinein als schlechtes Geschäft entpuppen. Denn nicht nur die doppelten Mietzahlungen während der Zeit der Sanierung müssen bezahlt werden. Hinzu kommen noch die Sanierungskosten, deren Höhe sich noch nicht beziffern lässt.

In den Verträgen ist geregelt, dass der Mieter die Kosten für Innensanierungen zu tragen hat. Der Bund der Steuerzahler erklärt dazu, dass man damals "sehenden Auges in die Sanierungsfalle getappt ist" und fordert vom Finanzministerium eine Bestandsanalyse, welche Folgekosten in den nächsten Jahren durch Sanierungen und Doppelmieten auf die öffentliche Hand zukommen.

Nächster Fall: Behördenzentrum Bad Hersfeld

Unterdessen droht dem Land ein neuer Fall von Leerstand. In Bad Hersfeld ist der Landkreis Untermieter eines Teils des dortigen Behördenzentrums. Nach einem vor kurzem vom Kreistag gefassten Beschluss soll sich dies bald ändern. Demnach plant der Kreis für 2021 in eine eigene Immobilie umzuziehen. Findet das Land bis dahin keinen neuen Nutzer, muss es für die leer stehende Fläche Miete zahlen.