Die wirtschaftlichen Kollateralschäden der Corona-Krise treffen Hessen mit historisch einmaliger Wucht. Die Steuerschätzung geht von jahrelangen Einnahmeausfällen in Milliardenhöhe aus.

Aufgrund der Corona-Krise rechnet Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) mit Steuerausfällen in Höhe von fast drei Milliarden Euro für das Land - allein in diesem Jahr. Das Steuer-Minus könnte bis zum Jahr 2023 sogar auf 6,4 Milliarden Euro anwachsen, teilte er am Mittwoch mit.

Einen solchen Einbruch der Steuereinnahmen gab es noch nie in Hessen. Die Berechnung ist abgeleitet von Zahlen, die der Arbeitskreis Steuerschätzung vergangene Woche für ganz Deutschland vorlegte. Zu den Einnahmeausfällen kommen milliardenschwere Zusatzbelastungen für den Etat des Landes zur Bewältigung der Pandemie-Folgen durch Geld für das Gesundheitswesen sowie Soforthilfen für Unternehmen und Bürger.

Der deshalb bereits verabschiedete Nachtragshaushalt wird bei weitem nicht reichen. Deshalb bereitet das Finanzministerium längst einen zweiten Nachtrag vor. Boddenberg will ihn dem Landtag Mitte Juni in einer Sondersitzung vorlegen.

