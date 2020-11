Hessen will 50 Millionen Euro in den Neubau von bis zu 300 zusätzlichen Mobilfunkstandorten im Land investieren.

Mit den Mitteln aus dem von der EU genehmigten Förderprogramm sollen 300 Funkmasten aufgebaut werden. "Damit fördern wir in Hessen solche Regionen, in denen ein flächendeckender Ausbau seitens der Mobilfunknetzbetreiber bisher nicht möglich war", sagte Digitalministerin Sinemus (CDU) am Donnerstag. Alle betroffenen Kommunen sollten eine Förderung beantragen, "um gemeinsam letzte vorhandene Funklöcher in Hessen zu schließen".