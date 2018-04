zum Artikel Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst : Am Freitag keine U- und Straßenbahnen in Frankfurt

Die Warnstreiks im Öffentlichen Dienst werden am Freitag vor allem das Rhein-Main-Gebiet treffen. In Frankfurt fahren keine U- und Straßenbahnen. Am Donnerstag hatte sich der Warnstreik auf Mittelhessen konzentriert. [mehr]