Die hessischen Grünen wollen am Wochenende ihr Spitzenpersonal für die Bundestagswahl bestimmen.

Auf der zweitägigen Mitgliederversammlung soll die Landesliste für die Wahl im Herbst aufgestellt werden. Die Versammlung beginnt an diesem Samstag digital mit der Vorstellung der Kandidaten und der Vornominierung der einzelnen Listenplätze. Endgültig abgestimmt wird am Sonntag bei dem Treffen in den Frankfurter Messehalle.

Alle Teilnehmer der Mitgliederversammlung müssen vor dem Einlass einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen, eine Gesundheitsprüfung mit freiwilligem Corona-Schnelltest absolvieren und die notwendigen Abstands- und Hygienevorschriften einhalten. Derzeit gibt es fünf hessische Bundestagsabgeordnete der Grünen.