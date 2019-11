Schäfer-Gümbel geht, Nancy Faeser übernimmt: Die hessische SPD will heute in Baunatal ihre neue Vorsitzende küren. Nancy Faeser ist die einzige Kandidatin. Auch die CDU trifft sich heute zum Parteitag.

Die hessische SPD will heute in Baunatal (Kassel) ihre neue Landesvorsitzende küren. Einzige Kandidatin für die Nachfolge von Thorsten Schäfer-Gümbel ist die bisherige Generalsekretärin Nancy Faeser.

Schäfer-Gümbel war im Oktober nach rund zehn Jahren im Amt zur Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) gewechselt. An der Spitze der SPD-Fraktion im Landtag in Wiesbaden hatte Faeser bereits Anfang September das Zepter übernommen.

Auch Parteivorstand wird neu gewählt

Neben der Wahl der Landesvorsitzenden müssen die Delegierten des Parteitags weitere personelle Entscheidungen treffen. Zu Beginn dieser Woche hatte die designierte Chefin der Hessen-SPD ihr Wunschteam für den Parteivorstand vorgestellt. Als Kandidaten für das Amt des Generalsekretärs hat Faeser den bisherigen bildungspolitischen Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Christoph Degen, vorgeschlagen.

Als stellvertretende Landesvorsitzende der hessischen SPD kandidieren die beiden Bezirksvorsitzenden Timon Gremmels (Hessen-Nord) und Kaweh Mansoori (Hessen-Süd) sowie die Landrätin des Kreises Marburg-Biedenkopf, Kirsten Fründt. Schatzmeisterin soll die Erste Beigeordnete im Hochtaunus-Kreis, Katrin Hechler, werden.

CDU trifft sich in Flörsheim am Main

Auch die hessische CDU trifft sich am Samstag zu einem Parteitag. In Flörsheim am Main wollen sich unter anderem acht parteiinterne Vereinigungen vorstellen, darunter die Frauen Union und die Senioren Union. Auch die Kommunalpolitik wird ein größeres Thema - mit Blick auf die nächsten Kommunalwahlen in Hessen 2021.