Der Job des Rechnungshofes ist es, den Finger in die Wunde der Politik zu legen. In seinem Kommunalbericht für 2018 kritisiert er eine Zwei-Klassen-Gesellschaft unter den hessischen Gemeinden.

Trotz überwiegend guter Finanzlage gibt es bei den hessischen Kommunen nach wie vor eine Zwei-Klassen-Gesellschaft: Drei Viertel der Städte und Gemeinden stehen gut da, sie verzeichneten vergangenes Jahr Überschüsse. Die Zahl der prosperierenden Kommunen steigt zudem, während die der defizitären fällt - das sind die, die es nicht schaffen, ihre Haushalte auszugleichen. Das ist, kurz zusammengefasst, die Bilanz des Landesrechnungshofs in seinem Kommunalbericht 2018.

Kopfschütteln vom Präsidenten des Landesrechnungshofs erntet einmal mehr die Stadt Frankfurt. Trotz üppiger Steuereinnahmen habe die Mainmetropole keine Rücklagen aufgebaut, sondern sogar abgebaut, klagt Walter Wallmann. Einen Grund dafür sieht er in der mangelnden Ausgabendisziplin Frankfurts.

"Erst danach gefragt: Was machen wir damit?"

"Denken Sie an das Klinikum in Höchst", sagt Wallmann, "wo die Kosten offenbar durchrauschen. Denken Sie an das Stadthaus, wo man erst ordentlich gebaut hat, um sich danach zu fragen: Was machen wir denn damit?" Ein anderes Problem, wieso manche Kommunen in Schieflage geraten könnten, sei ihr hoher Personalbestand, sagt Wallmann.

Als Lösung schlägt der Rechnungshofpräsident vor: "Diese Kommunen können durch die Nichtbesetzung frei werdender Stellen zur Konsolidierung des Haushalts beitragen. Unsere Prüfung zeigte allein bei 18 untersuchten Kommunen ein Optimierungspotenzial von 160 Vollzeitstellen. Das entspricht einem Betrag von zehn Millionen Euro jährlich."

Unterschiede zwischen Stadt und Land

Begünstigt würde der mögliche Stellenabbau durch die demografische Entwicklung, so Wallmann. In den nächsten 15 Jahren müsse sowieso die Hälfte der kommunalen Beschäftigten in den Ruhestand treten.

Als verbesserungswürdig bezeichnet der Landesrechnungshof auch die Unterschiede zwischen Stadt und Land in Hessen. Die Rechnungsprüfer haben nachgewiesen, dass Bürger in ländlichen Kommunen höhere Abgaben zahlen müssen als Bürger, die näher an Ballungsräumen leben, erläutert Abteilungsleiter Ulrich Keilmann: "Familien in zersiedelten Kommunen zahlen in Summe 435 Euro durchschnittlich mehr an Wasser- und Abwassergebühren als Familien in eher zentrierten Gemeinden."

Appell: Unterschiede auflösen

Der Rechnungshof appelliert deshalb an die Landesregierung ihre Förderpraxis zu reformieren, damit solche Unterschiede aufgelöst werden.

Insgesamt hält Präsident Wallmann die Zuwendungen des Landes an die Kommunen aber für angemessen. Überschüsse in Höhe von einer Milliarde Euro zeigte, dass die Richtung stimme. Die Opposition kritisiert dagegen die hessische Kommunalpolitik. Die Linke fordert langfristige Investitionen, die FDP weniger Vorschriften.