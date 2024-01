Seit 2006 ist das Landratsamt des Hochtaunuskreises in der Hand von CDU-Mann Ulrich Krebs. Die Grüne Sabine Schwarz-Odewald oder der AfD-Kandidat Frank Bücken könnten das am Sonntag ändern.

Hessenpark, Opel-Zoo, der Feldberg oder die Saalburg - der Hochtaunuskreis ist weit über seine Grenzen hinaus bekannt. An diesem Sonntag soll sich nun klären, wer für die nächsten sechs Jahre an der Spitze des wohlhabenden Kreises steht.

Gewählt wird in den 13 Städten und Gemeinden - auf dem Wahlzettel stehen drei Namen: der Amtsinhaber Ulrich Krebs (CDU) sowie seine Herausforderer Sabine Schwarz-Odewald (Grüne) und Frank Bücken (AfD).

Ulrich Krebs - seit 2006 fest im Amt

Seit mehr als 17 Jahren ist das Landratsamt in der Kreisstadt Bad Homburg fest in der Hand von CDU-Mann Krebs. Der frühere Bürgermeister von Flörsheim (Main-Taunus) ist daher längst kein Unbekannter - im Gegenteil, ein erfolgreicher Kandidat: Die letzte Wahl am 28.1.2018 gewann er mit 57,3 Prozent der Stimmen bereits im ersten Wahlgang.

Ulrich Krebs (CDU): Gute Schulen und mehr Aufforstung Bild © Crea Factory

Schule und Bildung haben laut Krebs den wichtigsten Stellenwert für den Kreis. Dem hr sagte er: "Die Schulen im Hochtaunuskreis sind hessenweit spitze - ich setze mich dafür ein, dass das auch in den kommenden Jahren so bleibt." Auf seiner Website wirbt er zudem mit Aufforstungsprojekten: "Sie wählen. Ich forste auf", steht hier plakativ. Naturnahe Mischwälder für den Taunuswald sollten her.

Weitere Informationen Hochtaunuskreis in Zahlen Der Hochtaunuskreis gehört zu den Landkreisen mit der höchsten Kaufkraft in Deutschland - mehr frei verfügbares Einkommen gibt es nirgends sonst in Hessen. Die Miet- und Lebenshaltenskosten sind dementsprechend gehoben. Insgesamt 237.281 Einwohner hat der Kreis. Auf einer Fläche von 482 Quadratkilometern haben sich laut Landkreistag (HLT) rund 16.000 der Industrie- und Handelskammer zugehörige Unternehmen angesiedelt mit über 75.000 Mitarbeitern. Ende der weiteren Informationen

AfD-Kandidat Bücken setzt aufs Sparen

Für die AfD hatte sich Kandidat Frank Bücken, ein Rechtsanwalt aus Königstein, durchgesetzt. Krebs bezeichnet er in einer Mitteilung als "Schulden-Landrat" - und setzt damit sein Schwerpunktthema: das Sparen.

"Alle Ausgaben müssen auf den Prüfstand", erklärte er dem hr. Er wolle daher bei Neubauten sparen oder auf Radwege verzichten, die neben vorhandenen Straßen gebaut werden - das "spart Millionen".

Frank Bücken (AfD): Schuldenstopp und Stellenbesetzungssperre Bild © Frank Bücken

Einen Schuldenstopp wolle er durchsetzen - sowie eine Sperre für Stellen im Landkreis. "Als Landrat werde ich nicht versprechen, sondern handeln", verspricht er.

Grünen-Kandidatin Schwarz-Odewald will erste Landrätin werden

Neben den zwei männlichen Kandidaten tritt Sabine Schwarz-Odewald (Grüne) aus Oberursel als einzige Frau an - und will damit die erste Landrätin in der Geschichte des Hochtaunuskreises werden. Sie hat nach eigenen Angaben ihr gesamtes Berufsleben in der Luftfahrt verbracht - als Teamleiterin und als Trainerin für Cockpit- und Kabinenpersonal.

Sabine Schwarz-Odewald (Grüne): ÖPNV zur Chefinnen-Sache machen Bild © Jan Quirnbach

Das wichtigste Thema für Schwarz-Odewald ist der öffentliche Nahverkehr - gerade die Taunusbahn und deren mit Wasserstoff betriebenen Züge haben in den vergangenen Jahren für Ärger gesorgt.

Hier will sie ansetzen und das Thema zur "Chefinnen-Sache" machen. Der ÖPNV solle wieder "zuverlässig zum Laufen" gebracht werden, sagte sie dem hr. Daneben möchte sie sich für eine bessere Ausstattung der Schulen einsetzen und mehr Geld für Fahrradkonzepte ermöglichen, schreibt sie in ihrem Internetauftritt .

Stichwahltermin am 18. Februar

Sollte ein Kandidat oder eine Kandidatin am Sonntag die absolute Mehrheit auf sich vereinen, ist er oder sie damit Landrat oder Landrätin des Hochtaunuskreises. Kommt keiner über die erforderlichen 50 Prozent, müssen die zwei Kandidaten mit den meisten Stimmen in eine Stichwahl. Der Termin dafür, der 18. Februar, steht bereits fest.

Weitere Informationen Bürgermeisterwahl in Königstein In Königstein wird an diesem Sonntag zusätzlich ein neuer Bürgermeister oder eine neue Bürgermeisterin gewählt. Dort gibt der bisherige Rathauschef Leonhard Helm (CDU) sein Amt ab. Zur Wahl stehen vier Kandidatinnen und Kandidaten: Nadja Majchrzak (ALK), Beatrice Schenk-Motzko (CDU), Ascan Iredi (FDP) und Kai Wachs (unabhängig). Ende der weiteren Informationen