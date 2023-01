Aus den Reihen der oppositionellen Landtagsfraktionen werden Rufe nach einem hessischen Krankenhausgipfel laut.

Ein solches Treffen sei von Ministerpräsident Rhein (CDU) Mitte 2022 angekündigt worden, "eine Einladung hierzu gab es leider noch nicht", so SPD-Gesundheitsexpertin Sommer am Donnerstag. Gesundheitsminister Klose (Grüne) kündigte einen Gipfel "im zweiten Quartal dieses Jahres" an.