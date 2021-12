Der Landtag führt im Plenarsaal die 3G-Regel ein.

Außerdem gilt ab der Sitzung am 7. Dezember auch wieder eine Maskenpflicht am Platz, wie Landtagspräsident Rhein (CDU) am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Den Plenarsaal darf dann nur noch betreten, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Überprüfte bekommen für die folgenden drei Plenartage Armbändchen.

"Als gewählte Volksvertreter können wir an unser eigenes Verhalten keine niedrigeren Maßstäbe anlegen als an das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger", begründete Rhein die Maßnahme.