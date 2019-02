Sieben Stunden hat der Landtag über das Regierungsprogramm von Schwarz-Grün gestritten. Ministerpräsident Bouffier sprach von einer "Agenda des Aufbruchs". Seine Gegner konnten das nicht erkennen - und die SPD brachte die Grünen mit nur einem Wort in Rage.

Drei Wochen nach der Vereidigung seines neuen Kabinetts hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) im Landtag die Leitlinien für die Arbeit der schwarz-grünen Koalition in den kommenden fünf Jahren vorgestellt. Angesichts der Zukunftsängste vieler Menschen sei es die zentrale Aufgabe, "Orientierung zu geben und Haltung zu zeigen", sagte er am Mittwoch in einer Regierungserklärung zu Beginn der Legislaturoperiode.

Den Koalitionsvertrag von Schwarz-Grün bezeichnete Bouffier als "eine Agenda des Aufbruchs und des Handelns". Als Beleg dafür nannte er an erster Stelle die Pläne für Investitionen in die Bildung und in eine geplante Digitalisierungsoffensive.

Bouffier: Kein Generalverdacht gegen Polizisten

Die erstmalige Ernennung einer Ministerin für Digitales sei "einzigartig in Deutschland." Die umstrittene neue Möglichkeit für bestimmte Schulen, auf Zeugnisnoten zu verzichten, verteidigte Bouffier. Die Notenreform sei keine Richtungsänderung der CDU in der Schulpolitik. Denn auch schriftliche Bewertungen folgten dem Leistungsprinzip.

Der Ministerpräsident verurteilte rechtsextreme Haltungen innerhalb der Polizei, wie sie in Frankfurt bekannt geworden sind. Das untergrabe das Vertrauen in den Rechtsstaat. "Wir werden dies mit aller Entschiedenheit verfolgen und ahnden", kündigte Bouffier an. Die Vorfälle dürften aber nicht dazu führen, "alle 16.000 Polizisten in Hessen unter Generalverdacht zu stellen".

SPD: Liebhaben reicht nicht

Die anschließende mehrstündige Aussprache eröffnete SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel, der schon zuvor angekündigte hatte, der schwarz-grünen Regierung keine Schonzeit gewähren zu wollen. Er nannte die Regierungserklärung eine "Enttäuschung". Von Aufbruchsstimmung, Zielstrebigkeit, Ideen und Mut sei nichts zu spüren.

So habe Bouffier keinen einzigen konkreten Vorschlag zur inhaltlichen Gestaltung der Digitalisierung gemacht. Auch die drei größten Beschäftigungssektoren Verkehrslogistik, Finanzsektor und Automotive vermisste der SPD-Fraktionschef in der Regierungserklärung. An die Adresse von Schwarz-Grün sagte er daher: "Es wird nicht reichen, dass Sie noch einmal fünf Jahre lang erklären, wie lieb Sie sich haben. Sie werden in den großen strategischen Fragen liefern müssen."

Aufregung wegen "Wohlstands-Populismus"

In Rage brachte Schäfer-Gümbel die Grünen. Nachdem er aus Anlass des Einzugs der AfD in den Landtag zunächst den Populismus von rechts kritisiert hatte, wandte er sich auch gegen "Kuschel- und Wohlstandspopulismus". Auch wenn der SPD-Chef die Grünen nicht ausdrücklich nannte, fühlten die sich eindeutig angesprochen. Ihr Fraktionsvorsitzender Mathias Wagner erwiderte empört: "Das hat das Niveau unterboten, wie ich es nicht für möglich gehalten habe."

Der Grünen-Politiker warb dafür, das nächste Jahrzehnt für einen ökologischen und sozialen Aufbruch zu nutzen. Der Koalitionsvertrag biete dazu eine gute Grundlage. Zentrale Bausteine für seine Fraktion seien dabei der Umwelt- und Klimaschutz sowie die Verkehrs-, Agrar- und Energiewende. Aus Anlass der Ermittlungen gegen Polizisten sagte er, es dürfe keine rechtsterroristischen Strukturen in Hessen geben.

AfD: CDU fast nicht mehr schwarz

Gleich vier Abgeordnete schickte die AfD bei ihrem ersten großen Auftritt im Landtag ins Rennen. Ihr Fraktionschef Robert Lambrou warf der CDU vor, für sie gelte wie für Bouffiers Erklärung: "Der Tenor ist grün mit einigen schwarzen Versatzstücken." Auf die eigentlichen Sorgen vieler Menschen sei der Ministerpräsident nicht eingegangen: weder auf steigende Steuern, auf geringe Renten noch auf "die wahren Kosten der längst gescheiterten Willkommenskultur".

FDP-Fraktionschef René Rock wertete die Erklärung des Ministerpräsidenten als Beleg dafür, dass die CDU das Landtagswahlergebnis nicht verstanden habe. Ein "Weiter so“ wollten angesichts fehlender Aufstiegsperspektiven und Stillstands bei Bildung, Verkehr oder Digitalisierung immer weniger Menschen. Den Grünen warf Rock vor, die von ihnen durchgesetzte Notenreform an Schulen verwirre und verängstigte viele Eltern.

Linke: Soziale Spaltung ignoriert

Schwere Versäumnisse hielt auch Janine Wissler, Fraktionsvorsitzende der Linken, Bouffier vor. Zum Problem der sozialen Spaltung habe er nichts gesagt. Dabei fehlten in Hessen hunderttausende Wohnungen und es gebe immer mehr befristete Arbeitsverträge, während die Zahl der Einkommensmillionäre steige. Es sei "eine Schande, wenn in so einem reichen Land, in einem wirtschaftlich starken Land Kinder sich kein Mittagessen leisten können".

Gegen diese geballte Oppositionskritik nahm die CDU am Ende Bouffier, den grünen Koalitionspartner und sich selbst in Schutz. Die geplanten Investitionen seien solide finanziert und zeigten, dass die Hessen mit Zuversicht in die Zukunft schauen könnten, befand Fraktionschef Michael Boddenberg. Von den Gegner sei dagegen nichts anders zu hören, als "larmoyantes und selbstgerechtes Gejammer".

