Draußen bleiben: Die AfD im Landtag soll in der Kommission zur Kontrolle von Abhörmaßnahmen keinen Paltz bekommen. Bild © hr

Nun muss der alte Landtag doch noch einmal ran: Er wird am Dienstag ein "Demokratiepaket" beschließen. Das Ergebnis ist gewiss, eine Debatte gab es auch schon. Die AfD bestand trotzdem auf eine Extra-Sitzung - aus für sie triftigem Grund.

Letzte Sitzung vor Weihnachten – meist packt den Landtag dann heftiges Dezemberfieber. Nicht selten braucht es Nachtsitzungen, um vor dem Jahreswechsel noch Nicht-Behandeltes aus den vergangenen Monaten abzuarbeiten. Diesmal schien es anders zu laufen.

Vorige Woche sollte nach nur einem einzigen statt der drei üblichen Plenartagen ursprünglich Schluss sein für 2023. Das lag vor allem an der Hessenwahl vom 8. Oktober. Sie hat das Parlament zum Auslaufmodell gemacht.

Wenn Mitte Januar der neue Landtag zusammentritt, hat statt Schwarz-Grün mit aller Wahrscheinlichkeit eine CDU/SPD-Koalition das Sagen. Allerdings ist die AfD zur zweitstärksten Partei und zur stärksten Oppositionsfraktion geworden. Das ist der Grund dafür, dass es am Dienstagvormittag in Wiesbaden doch noch einmal zur Sache geht .

Eilverfahren mit Bremse

Nur 45 Minuten sind angesetzt, ein einziges Thema steht auf der Tagesordnung: das per dringlichem Antrag in den Plenarsaal zugestellte, sogenannte "Demokratiepaket" . Die zwei mindestens vorgeschriebenen Lesungen gab es dafür schon vergangene Woche an einem einzigen Tag. Eine sichere und breite Mehrheit gab es da schon: CDU, Grüne, SPD und FDP haben den Antrag eingebracht, werden ihn durchziehen. Die heftige Debatte fand auch statt.

Doch die AfD hat vom Recht Gebrauch gemacht, einen dritten und letzten Durchgang zu verlangen. Ändern wird das nichts. Aber die Partei gibt sich empört: Auch wenn sie im Gesetzesentwurf kein einziges Mal erwähnt wird, richtet er sich in einem wichtigen Punkt gegen sie.

Selbst beobachtet - und übers Abhören entscheiden?

Die AfD spricht daher von der "Lex AfD" und verweist darauf, dass CDU-Fraktionschefin Ines Claus den Begriff selbst einmal verwendet hat. Es geht um die G10-Kommission des Landtags. Ihr soll die AfD nicht angehören, weil sie vom Verfassungsschutz in Hessen als rechtsextremer Verdachtsfall gewertet wird.

Und das machte die Sache so eilig. Die G10-Kommission heißt so, weil sie sich auf Artikel 10 des Grundgesetzes über das Post- und Telekommunikationsgeheimnis bezieht. In ihr bestimmen derzeit drei Abgeordnete von CDU, Grünen und SPD sowie jeweils Stellvertreter aus ihren Parteien über die Zulässigkeit von Telefonüberwachungen durch den Landesverfassungsschutz.

Keine reelle Chance

Die Kommissionsmitglieder bekamen ihre Plätze nach dem bisherigen Verfahren aufgrund der Stärke ihrer Fraktionen bei der Landtagswahl 2018. Da die AfD bei der Wahl 2023 so stark war, hätte sie ohne Gesetzesänderung im kommenden Landtag auch erstmals einen Platz bekommen müssen.

Das verhindern CDU, Grüne, SPD und FDP nun in ihrer Zusammenarbeit als "demokratische Parteien", wie sie sich zur Abgrenzung nennen. Das Gesetz regelt in der neuen Version nicht nur, dass in der Kommission außer Abgeordneten auch Experten sitzen könnten. Es legt vor allem fest, dass die Besetzung nicht mehr automatisch entsprechend des jüngsten Landtagswahlergebnisses vorgenommen wird.

Werden die Mitglieder künftig vielmehr vom Landtag gewählt, können sich AfD-Bewerber keine Chance ausrechnen. Denn alle anderen Parteien sind sich in dem einig, was CDU-Fraktionschefin Claus sagt: "In diesem Gremium darf keine Partei vertreten sein, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird."

Verdachtsfall Hessische AfD darf vom Verfassungsschutz beobachtet werden Das Landesamt für Verfassungsschutz darf die hessische AfD als Verdachtsfall beobachten. Das hat das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschieden. Die Partei schüre Hass und Neid und bewege sich außerhalb der verfassungsmäßig geschützten Meinungsfreiheit. Zum Artikel

Experte: Könnte AfD auch nutzen

Verfassungsrechtlich ist gegen das Vorgehen der vier Parteien nach Auffassung des Staatsrechtlers Steffen Augsberg von der Uni Gießen nichts einzuwenden. Doch jenseits des Juristischen sagt Augsberg gegenüber dem hr zur "Lex AfD": "Das kann politisch sehr unklug sein."

Denn die AfD verbreite ohnehin das Narrativ, Opfer der von ihr als "Altparteien" bezeichneten Gegner zu sein. Wenn sie nun anders behandelt wird, ist das laut Augsberg "gewissermaßen Wasser auf die Mühlen dieser Erzählung."

Die demokratische Kontrolle der Regierung durch die Opposition werde ad absurdum geführt, meinte der AfD-Angeordnete Frank Grobe bei der ersten Debatte über den Entwurf. Die Gegner seiner Parteien wollten "mit aller Gewalt verhindern", dass die stärkste Oppositionspartei genau das tun könne: die Regierung kontrollieren.

Anderswo längst Rechtslage

Die Initiatoren des Gesetzes verweisen darauf, dass es wie von ihnen gewünscht fast überall sonst in den Länderparlamenten und im Bundestag schon gehandhabt wird. Außerdem erhalte die AfD in vielen anderen Gremien des Landtags sehr wohl einen Platz, auch wenn keine andere Fraktion mit ihr kooperieren will. Sie stellte in der laufenden Wahlperiode zum Beispiel die Vorsitzenden von zwei Ausschüssen des Landtags.

In die Parlamentarischen Kontrollkommission, die dem Verfassungsschutz auf die Finger schaut und für diese Aufgabe geheimes Material einsehen darf, wurde die AfD seit ihrem erstmaligen Einzug in den Landtag 2019 nicht aufgenommen. Auch die Linkspartei, die dem neuen Parlament nicht mehr angehören wird, durfte in den 15 Jahren der Zugehörigkeit zum Landtag nicht in die Kontrollkommission.

Ordnungsgeld und keine höheren Zulagen

Das neue Paket sieht noch eine Reihe anderer Regelungen vor. So müssen laut dem zu ändernden Abgeordnetengesetz pöbelnde Abgeordnete in Zukunft mit Ordnungsgeldern in Höhe von bis zu 3.000 Euro rechnen. Außerdem wird festgeschrieben, wie Abgeordnete Nebenverdienste und ehrenamtliche Tätigkeiten offenlegen müssen.

Der konkret angedachte Plan, die Zulagen des Landtagspräsidiums und der Fraktionsvorsitzenden zu erhöhen, wurden nach Kritik der Grünen fallengelassen. Erhöht wurde lediglich die Kostenpauschale der Abgeordneten, um die Bezahlung der von ihnen beschäftigten Mitarbeiter verbessern zu können.