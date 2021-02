Zweimal wurde es wegen Corona verschoben: Aber jetzt wird Janine Wissler wohl endgültig eine der beiden neuen Bundesvorsitzenden der Linkspartei. Einige Fakten über die Frankfurterin: von A wie Alpenverein bis Z wie Zementsack.

Die Linke hält Bundesparteitag, wegen Corona digital, versteht sich. Am Samstag werden die 600 Delegierten nach neun Jahren mit Katja Kipping und Bernd Riexinger eine neue Doppelspitze wählen. Aussichtsreiche Kandidatin für einen der freiwerdenden Posten ist Janine Wissler, die wichtigste und prominenteste Linken-Politikerin Hessens.

Die Vorsitzende der Landtagsfraktion geht im Tandem mit der thüringischen Landes- und Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow ins Rennen. Auch wenn man sich mehr für Bismarck als für Marx interessiert: Es lohnt sich, ein bisschen mehr über die Frankfurterin zu wissen.

1. Wer ist Janine Wissler – und wenn ja, wie viele?

Janine Wissler ist eine 39 Jahre alte Diplom-Politologin, wohnhaft in Frankfurt. Landtagsabgeordnete ist sie seit zwölf, alleinige Fraktionschefin im Landtag seit vier und Vize-Bundesvorsitzende seit sechs Jahren.

Eigentlich heißt sie allerdings Wißler, wie auch ihr Wikipedia-Eintrag ausdrücklich vermerkt. Warum sie reinen Gewissens auf das im Digitalzeitalter praktikablere doppelte S umgestiegen ist, hat Wissler einmal in einem Tweet erklärt: In ihren Personalausweis landeten nämlich beide Versionen.

Janine Wissler @Janine_Wissler @AydoganMakasci Das ist schon korrekt. Im Personalausweis steht es im Namensfeld mit ß und unten mit Doppel-S, weil es ja kein großes ß gab. In Zeiten von Internet und E-Mail ist ein ß im Namen schwierig und ich nutze die Doppel-S-Schreibweise, damit es einheitlich mit Website und E-Mail ist. [zum Tweet]

2. Warum erst jetzt?

Sie ist ja erst 39. Und Armin Laschet (CDU) mit 60 und Norbert Walter-Borjans (SPD) mit 67 haben das erst später geschafft. Aber ein paar Monate früher hätten es schon sein sollen: Wegen Corona hat die Linke ihren Parteitag schon zweimal verschoben. Außerdem hat sich Wissler selbst nach ihrem rasanten Aufstieg Geduld in der Karriereplanung verordnet, als sie lieber nicht für den Bundestag kandidieren wollte.

Ihr Weg an die Linken-Spitze begann im Elternhaus in Langen (Offenbach): die Mutter DKP-Mitglied, das Bild von Rosa Luxemburg an der Wand. Erst ein Engagement als Globalisierungskritikerin bei Attac, dann mit 23 Jahren bei der Gründung der "Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit" (WASG) mit deren Kritik an der rot-grünen Agenda-Politik dabei. 2007 ging die WASG in der Linken auf, im Jahr darauf saß Wissler schon im Landtag.

3. Worauf lässt sie sich da ein – und kann sie das?

Kommunistische Plattform und Reformlinke, Sozialistische, Antikapitalistische, Ökologische und Emanzipatorische Linke, das marxistische Forum nicht zu vergessen: Mit übersichtlichen Trennlinien zwischen Fundis und Realos, Ost und West gibt sich die Partei nicht zufrieden. Die für Linken-Vorsitzende tendenziell ungemütliche Ausgangslage kennt Wissler nicht nur. Sie wird ihr als Polit-Profi auf dem Parteitag gewiss Positives abgewinnen.

Schwierig, anstrengend und in Programmdebatten nervtötend sei das alles schon, sagt sie in einem Ende 2019 veröffentlichten Gespräch mit der Parteilegende Gregor Gysi . Aber: "Dass wir in dieser Partei so viele verschiedene linke Strömungen vereinen und aus so vielen Traditionen kommen – ich betrachte das als Stärke."

Erfahrung hat sie aus dem Landesverband. Trotz ihrer überragenden Rolle als Frontfrau, brillante Landtagsrednerin und gefragter Talk-Show-Gast: Die Frau ist völlig unprätentiös. Zu bis zum Hass getriebenem Zwist wie auf Bundesebene hat es Hessens Linke nicht einmal ansatzweise gebracht. Außerdem ist Wissler ja schon Vize-Bundeschefin. Und niemand erhielt bei der Wahl ein so gutes Ergebnis.

4. Wofür steht Wissler – und was hat das mit einem Zementsack zu tun?

"Wir müssen auch die Vision einer grundsätzlich anderen Gesellschaft mittransportieren." Bei aller Unschärfe von Einsortierungen zeigen programmatische Sätze wie dieser: In der Partei ist Wissler erkennbar links der Mitte anzusiedeln. Also bei Fundis und Traditionalisten. Gerechtigkeit, Gleichheit, Frieden, Klimaschutz, Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus – das nennt sie als wichtigste Ziele.

Die parlamentarische Kleinstarbeit leistet die 39-Jährige akribisch – auch als Wirtschaftsausschuss-Vorsitzende des Landtags. Die Hoffnung auf den großen Wurf und eine sozialistische, antikapitalistische Welt hat sie deshalb nicht aufgegeben. Denn die Gegenwart begreift sie klassisch marxistisch in Kategorien von Ausbeutung, Unterdrückung und Klassenauseinandersetzung. Der Einsatz für Geringverdiener ist biografisch unterfüttert: Die Politologin arbeitete während des Studiums jahrelang im Baumarkt.

5. Also plant sie den Umsturz, oder?

Den Vorwurf muss sie sich schon seit Jahren anhören. Mit dem bösen K-wie-Kommunismus-Wort bringt die Linke die CDU zwar nicht mehr in Wallung. Mit Überlegungen über grundsätzliche Grenzen der aktuellen Landtagsarbeit aber schon. "Wenn man es nicht schafft, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse grundlegend zu verändern, dann kann man in den Parlamenten machen, was man will." Aus der vom Verfassungsschutz beobachteten Parteigruppierung Marx21 trat Wissler kurz nach Bekanntgabe ihrer Kandidatur aus. Ein Good-Will-Signal an den Reformflügel, aber auch eine Abkehr? Die Gruppierung findet unter anderem: "Die Linke kann das Kapital schlagen, wenn Massenbewegungen bereit sind, die herrschende Klasse zu enteignen … ."

Zweifel an ihrer Verfassungstreue begegnet Wissler damit, dass sie eine "viel demokratischere Gesellschaft" will. Sie setzt, wie Auftritte an der umstrittenen A49-Baustelle in Mittelhessen und bei Warnstreiks zeigen, auf soziale Bewegungen wie Fridays for Future oder betriebliche Kämpfe. Denn bei denen, die SPD und Grüne in Sozial- und Klimapolitik vernachlässigten, sieht sie Wählerpotenziale.

Für gerechtfertigt hält sie "gezielte Regelbrüche", etwa zivilen Ungehorsam bei Abschiebungen. Mit Gegnern im Parlament geht sie in scharfen Worten, aber zivil und nie rügenverdächtig um. Sie ist selbst Opfer von Morddrohungen. Das wurde im Zuge der NSU 2.0-Affäre bekannt, ohne dass Wissler selbst es an die große Glocke gehängt hätte.

6. Ist sie regierungsfähig?

Diese Woche hat Wissler noch einmal bekräftigt, was mit ihr in einer Koalition mit SPD und Grünen gar nicht zu machen wäre: Auslandseinsätze der Bundeswehr, auch nicht mit blauem Helm. "Ein bisschen Krieg gibt es nicht", sagte sie. Zwar scheint die designierte Tandem-Kollegin Hennig-Wellsow da beweglicher. Aber Wissler hat gerade im tageschau.de-Interview betont: "Wir sagen beide, die Frage einer Regierungsbeteiligung muss anhand der Inhalte entschieden werden." Sie selbst habe schließlich 2008 eine Vereinbarung mit SPD und Grünen in Hessen unterstützt - die dann nicht zur Entfaltung kam.

Wollen das neue Linken-Bundesvorsitzenden-Duo werden: Susanne Hennig-Wellsow (l.) und Janine Wissler. Bild © picture-alliance/dpa

Wie beweglich die Frankfurterin wäre, um im Bund koalitionsfähig und als Spitzenkraft ministrabel zu sein, müsste sich zeigen. Der Austritt aus Marx 21 könnte ein Hinweis sein. Eine absolute Mehrheit von SPD, Grünen und Linken ist derzeit aber auch nicht in Sicht. Die Grünen, die Wissler gerne als "ehemalige Umweltpartei“ verspottet, könnten in Berlin nach dem Vorbild Wiesbaden ohnehin eher zur CDU neigen - auch weil ihnen das Regieren mit Linken wie Wissler heikel erscheint.

7. Was macht die Linke in Hessen ohne sie?

Die Partei ist hierzulande gut sortiert, steht im jüngsten hr-Hessentrend stabil bei sechs Prozent. In einem westlichen Flächen-Bundesland versteht sich das nicht von selbst. Wenn es für die Noch-Fraktionschefin in der Bundespolitik gut läuft, strahlt der Glanz jedoch bestimmt von Berlin bis nach Hessen. Die Landespartei verliert aber viel, wenn Wissler einmal nicht mehr im Landtag sitzt.

Nicht zuletzt eine Rednerin mit Timing. Die 39-Jährige hat auch einen der besten Gags der laufenden Legislaturperiode gemacht - ein bisschen gemein war das schon. Auf einen Rechtschreibfehler der AfD in einem Antrag zur Meinungsfreiheit wies sie mit den Worten hin: "Fürsorge schreibt man nicht mit h. Mit Sorge um den Führer hat das nämlich nichts zu tun."

8. Und privat so?

Geht uns nichts an, Frau Wissler lässt auch nicht viel raus. Berichterstatter weisen gerade wieder auf ihren Sinn für Mode hin. Ah! Was man auch nicht unbedingt wissen muss: Auf ihrer Homepage und in Interviews gesteht sie eine Mitgliedschaft im Alpenverein. Und sie hält zu Eintracht Frankfurt. Sie läuft auch gerne, kam schon beim Frankfurt-Marathon ins Ziel. In Zukunft liegt der Berlin-Marathon wohl näher.