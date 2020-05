In Zukunft entscheiden Hessens Kommunen selbst, in welchem Gremium Migranten politisch Einfluss nehmen sollen. Was sie mitbeschlossen haben, wird die Grünen aus mehr als einem Grund noch eine Weile schmerzen.

Nicht nur die Opposition und einen Teil der eigenen Basis haben die Grünen im Landtag mit der schwarz-grünen Reform der politischen Beteiligung von Migranten gegen sich aufgebracht. Wütend und entsetzt ist seit Wochen auch der Landesausländerbeirat - was einer Partei weh genug tun dürfte, die das Eintreten für eine multikulturelle Gesellschaft schon bei ihrer Gründung zum Markenkern rechnete. Aber ein bisschen mehr Schmerz geht immer.

Und so trat am Mittwochabend auch noch ein Vertreter der AfD-Fraktion ans Rednerpult, um sich gegen die Reform und auf die Seite von Migranten zu stellen. "Sie ignorieren Menschen, die schlicht und einfach einen Anspruch haben, demokratisch wahrgenommen zu werden", warf der Abgeordnete Volker Richter CDU und Grünen vor.

Rückfall in die Steinzeit?

Beschlossen wurde mit Stimmen der Koalition wie erwartet nach wochenlangem Streit dann doch, was neben Partner CDU eben auch die Grünen schon im Titel als "Verbesserung der politischen Teilhabe von ausländischen Einwohner*innen an der Kommunalpolitik" bewerten. Jede Kommune mit mehr als 1.000 Einwohnern muss laut der neuen hessischen Gemeindeordnung in Zukunft einen gewählten Ausländerbeirat haben – oder wahlweise eine von Stadt oder Gemeinde eingesetzte "Integrationskommission".

Es ist diese neue Option zur Schaffung einer Kommission, die den Landesausländerbeirat das Gegenteil von Verbesserung fürchten lässt. Von einem "bösen Rückfall in die migrationspolitische Steinzeit dieses Landes", sprach nach der Entscheidung am späten Mittwochabend der Vorsitzende Enis Gülegen. Befürworter wie der CDU-Abgeordnete Alexander Bauer dagegen finden: In keinem anderen Bundesland gebe es nunmehr "so weitreichende Partizipationsmöglichkeiten für Ausländer".

Minister: Kritik nicht faktenbasiert

Fakt ist: Wie sehr eine Reform nötig ist, bestreitet in der Debatte niemand. Im Schnitt lag die Wahlbeteiligung zuletzt in Hessen bei sechs Prozent, und auch an Kandidaten fehlt es häufig. Flächendeckend gibt deshalb auch gar keine Ausländerbeiräte. Hier setzten CDU und Grüne nach eigenen Angaben an. Die neuen Integrationskommissionen sollten gerade dort für eine Vertretung von Migranteninteressen sorgen, wo diese bisher fehlte.

"Die Zeiten werden vorbei sein, in denen es in gut einem Drittel der Kommunen keine Ausländervertretung gibt", sagte Markus Hofmann (Grüne). Außerdem erhalten die Gremien ein Antragsrecht in Gemeinde- oder Stadtparlament. Innenminister Peter Beuth (CDU) fügte hinzu: Wie von den Ausländerbeiräten gefordert, werde die Beiratswahl doch auch dadurch aufgewertet, dass sie künftig zeitgleich mit den Kommunalwahlen stattfinden. Für Beuth ein Beleg, dass die Reform-Kritik "nicht sehr auf Fakten basiert".

Gegenwehr vorausgesagt

Die Gegner befürchten dagegen, dass viele Kommunen nun Fakten schaffen, und mithilfe der Kommissionen leichtes Spiel haben, "unliebsame, besonders kritische oder unbequeme Migranten-Vertretungen einfach abzuschaffen", wie der Vorsitzende Gülegen für den Landesausländerbeirat prophezeit. Denn Kommunen dürfen laut Gesetz selbst entscheiden, ob sie überhaupt noch Ausländerbeiräte wollen – oder die mindestens zur Hälfte aus Migranten bestehenden Kommissionen. Jene werden, auf Vorschlag der Interessenvertretungen der Migranten, vom jeweiligen Stadt- und Gemeindeparlament gewählt.

Als potenzielles Instrument zur Bevormundung begreift deshalb auch Saadet Sönmez die Reform. "Sie sagen den Betroffenen damit, dass sie keine gleichberechtigten Mitglieder der Gesellschaft sind. Aber damit wird sich die migrantische Community nicht abspeisen lassen", sagte die Linken-Abgeordnete voraus.

Bürgerrechtspartei gewesen?

Solchen Ärger bekommt in diesen Tagen weniger die CDU ab. "Warum lassen sich die Grünen von der CDU diese Abwertung der Ausländerbeiräte diktieren?", fragte der FDP-Abgeordnete Yanki Pürsün. Auch Günter Rudolf von der SPD warf der Fraktion "bigottes Verhalten“ vor: Sie habe sich entgegen ihrer "Sonntagsreden" wieder einmal nicht gegen die CDU durchsetzen können.

Besonders enttäuscht legte am Mittwochabend auch noch einmal der Landesausländerbeirat gegen die Partei nach, die bis zum Reformzoff ein natürlicher Verbündeter zu sein schien: Die "Landtagsgrünen", so heißt es in der Stellungnahme, hätten offenbar "als einstige Bürgerrechtspartei komplett die Orientierung verloren".

