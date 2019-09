So rechneten die anderen mit der AfD ab

Schlagabtausch nach Gewalttat in Frankfurt

Die AfD vergleichsweise zahm, ihre Gegner zurückhaltend: Damit ist jetzt Schluss im Landtag. In einer aktuellen Stunde wegen des Mordes an einem Achtjährigen im Frankfurter Hauptbahnhof flogen die Fetzen. Alles begann mit einer Beschimpfung von Ministerpräsident Bouffier.

Nicht aufwerten, nicht provozieren lassen, keine Bühne bieten für Auftritte und Schlagzeilen: Auf dieser Basis pflegten alle anderen Parteien ihre einander verbindende Distanz zur AfD, die seit Januar im Landtag ist.

Und die rechte Partei selbst, die sich als bürgerlich-konservativ charakterisiert: Sie übte verglichen mit den Kollegen in anderen Parlamenten ihrerseits Zurückhaltung im Auftreten. In einer aktuellen Stunde kam es am Donnerstagmorgen nun doch zum ersten großen Eklat. Es wurde laut und heftig, Zwischenrufe und Ordnungsruf inklusive.

Bouffier Bösartig- und Charakterlosigkeit vorgeworfen

Den "politischen Umgang mit Gewalttaten in Hessen" hatte die AfD nach der Tötung eines Achtjährigen im Frankfurter Hauptbahnhof auf die Tagesordnung setzen lassen. Verdächtig ist ein 40 Jahre alter, psychisch kranker Eritreer, der seit Jahren legal in der Schweiz lebte. Der AfD-Abgeordnete Klaus Herrmann, einer von zwei Landesvorsitzenden, nutzte seinen Auftritt für Attacken auf Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

"Subtile Bösartigkeit" und "Charakterlosigkeit" - das warf Herrmann Bouffier der Reihe nach vor. "Hören Sie endlich auf, Lügen über die AfD zu verbreiten", forderte er außerdem. Und als er Bouffier auch noch mitverantwortlich für "zunehmende Angriffe auf AfD-Politiker" machte, schritt Landtagsvizepräsident Frank Lortz (CDU) ein und rief Herrmann zur Ordnung.

Bouffier: Fehlte nur noch Schaum vorm Mund

Grund für die Verbalattacke: Der Ministerpräsident hatte sich wie schon zuvor auch nach dem tödlichen Angriff von Frankfurt warnend über die AfD geäußert. Die Partei dabei als "Weg in den Extremismus" zu diffamieren sei eines Regierungschefs unwürdig, sagte Hermann. Seine Deutung: Es sei Bouffier, der die Tat instrumentalisiere - gegen die AfD.

Was folgte, war eine bislang einmalige Abrechnung aller anderen Fraktionen und Bouffiers mit der AfD. Der Ministerpräsident stellte klar: "Nicht einen einzigen Millimeter" werde er von dem Abweichen, was er über die rechte Partei gesagt habe. In der Rede des AfD-Politikers habe nur noch der Schaum vorm Mund gefehlt. "Das war der nackte Hass."

Weil sich die AfD auch in Hessen als bürgerliche Alternative zur "Merkel-Union" darstellt, legte CDU-Landeschef Bouffier außerdem Wert auf die Feststellung: "So wie Sie waren wir nie. Und so werden wir nie."

Grüner Appell an Bürger

Jetzt habe die AfD im Landtag die Maske fallen lassen: Zu diesem Urteil kamen Sprecher von CDU, Grünen, SPD, FDP und Linken. "Schäbig", "verwerflich", "unmenschlich", "rassistisch", "menschenverachtend", lauteten die Urteile. CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg unterschied ausdrücklich zwischen den "demokratischen Parteien" im Landtag und der AfD.

Die ihr gegenüber geübte Zurückhaltung sei nicht aufrechtzuerhalten, wenn die Partei im Landtag versuche, ihr "Geschäftsmodell zu perfektionieren". Es liege darin, Menschen zu verunsichern. An die hessischen Bürger wandte sich Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner: "Mit der heutigen Debatte hat man gesehen, was passiert, wenn die AfD stärker wird."

An die Familie des Opfers gedacht?

Die Instrumentalisierung des Mordes an dem Achtjährigen warf auch Nancy Faeser der AfD vor. Das ist derart verwerflich, das lassen wir Ihnen hier nicht durchgehen", sagte sie. Den "traurigen Höhepunkt der Radikalisierung der AfD", konstatierte der FDP-Abgeordnete Stefan Müller. Und sein Fraktionschef René Rock forderte von der AfD: "Machen Sie das nie wieder."

Die Linke war bereits auf Distanz gegangen, als die AfD am Dienstag zu Beginn der Plenarwoche mit einer Initiative durchdrang: Das Parlament erhob sich zu einer Schweigeminute für den getöteten Jungen. Schon darin sah die Linkspartei den Versuch der AfD, den Fall für ihre Flüchtlingspolitik zu benutzen. Später kritisierte auch Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) die Absicht, die Tat zu instrumentalisieren.

Nun fragte Fraktionschefin Janine Wissler die AfD-Abgeordneten, ob sie einmal an die Familie des Kindes gedacht hätten. "Es geht ihnen nicht um den toten Jungen. Es geht Ihnen um rassistische Hetze."

Sendung: hr-iNFO, 5.9.2019, 12.40 Uhr