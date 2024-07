Das ging ungewöhnlich schnell und einmütig: Für den Sonntagsverkauf in vollautomatisierten Mini-Märkten hat der Landtag das Ladenöffnungsgesetz liberalisiert. Aber vermutlich haben Richter das letzte Wort.

Ob Butter, Soßenpulver oder Tiefkühlwirsing: Im vergangenen Dezember stoppte der Hessische Verwaltungsgerichtshof das Angebot des Fuldaer Handelskonzerns Tegut, in vollautomatisierten Teo-Märkten auch an Sonn- und Feiertagen noch Besorgungen machen zu können.

Nun hat der Landtag einstimmig den Weg frei gemacht, damit solche Läden an sieben Tagen der Woche rund um die Uhr öffnen können. Auch Grüne und AfD stimmten einer gemeinsamen Initiative der schwarz-roten Koalition und der FDP zu, das Ladenöffnungsgesetz zu lockern.

Läden dürfen demnach immer offen sein, wenn sie ohne Personal auskommen, nicht größer als 120 Quadratmeter sind und lediglich Waren des täglichen Bedarfs anbieten. Drinnen ist Selbstbedienung angesagt, bezahlt wird per App.

Jetzt droht eine Klage

Der Tegut-Konzern begrüßte die Änderung, die nur ein knappes halbes Jahr nach der für ihn nachteiligen Gerichtsentscheidung erfolgte. Das Unternehmen rechnet nach Angaben eines Sprechers damit, bereits nächste Woche 26 Teo-Märkte in Hessen auch am Sonntag wieder zu öffnen. Bis dahin, so die Hoffnung, dürfte die Liberalisierung des Ladenöffnungsgesetzes im Gesetzesblatt veröffentlicht und damit wirksam geworden sein.

Allerdings kündigte die Allianz für den Sonntag wiederholt eine Klage an, falls diese Art des Sonntagsverkaufs erlaubt wird. Das Bündnis von Gewerkschaften und Kirchen sieht den vom Grundgesetz garantierten Schutz der Sonntagsruhe verletzt.

Ministerin sieht Sonntagsschutz gewahrt

Die Kritik wiesen Arbeitsministerin Heike Hoffmann (SPD) und Sprecher der Fraktionen im Landtag zurück. Hofmann sprach von einem "großen Erfolg", räumte aber ein: Bei der raschen Lösung, die das Leben der Menschen leichter mache, habe es sich um einen "Balanceakt" gehandelt.

VGH verbietet Mini-Märkten Öffnung an Sonn- und Feiertagen Rund um die Uhr einkaufen und das ohne Personal: In den Mini-Supermärkten "Tegut Teo" ging das bisher auch sonn- und feiertags. Damit verstieß der Händler allerdings gegen das Ladenöffnungsgesetz, wie der Hessische Verwaltungsgerichtshof urteilte. Zum Artikel

Nach Ansieht der Ministerin hilft die Sonntagsöffnung den Kommunen, die eine wohnortnahe Versorgung und vergleichbare Attraktivität des Lebens in der Stadt und auf dem Land forderten. Gemeindeparlamente und Bürgermeister setzten sich für die Liberalisierung ein. Gleichzeitig zeugen die Auflagen an die Betreiber laut Hofmann von einem "verantwortlichen Umgang mit dem hohen Gut des Sonntagsschutzes".

Heiko Kasseckert, der wirtschaftspolitische Sprecher der CDU, hielt fest: Bei einer Anhörung zum Sonntagsverkauf in den volldigitalisierten Märkten sei selbst der Widerstand der Kirchen "eher begrenzt" gewesen.

Schließlich dürfe Personal nur in dringenden Notfällen sonn- und feiertags eingesetzt werden. Niemand dürfe losgeschickt werden, um dann zum Beispiel leere Regale aufzufüllen. Das limitierte Sortiment macht laut Kasseckert zudem klar, dass es nicht um ein Einkaufserlebnis gehe.

Grüne: Waren nie dagegen

"Wir sind nie gegen die Sonntagsöffnung gewesen", sagte der Grünen-Abgeordnete Sascha Meier. Seiner Partei gehe es lediglich darum, eine Ausweitung verkaufsoffener Sonntage zu verhindern.

Automatisierte Verkaufsmodelle aber setzten sich überall durch und schadeten Arbeitnehmern nicht, sagte der Politiker, der gelernter Einzelhandels-Kaufmann ist. Im Fall der Mini-Märkte sei der Umsatz an Sonntagen außerdem wichtig dafür, dass sich die Angebote auch rechneten. Menschen auf dem Land sei auch nicht zu vermitteln, dass man in Städten an Bahnhöfen oder Flughäfen längst zu jeder Zeit einkaufen könne.

FDP fordert mehr Liberalisierung

Tankstellen dürften auch sonntags geöffnet sein und das mit Personal, wandte auch FDP-Fraktionschef Stefan Naas ein. Das zeige, wie veraltet das aus dem Jahr 2006 stammende hessische Ladenöffnungsgesetz sei.

Die Liberalen hatten nach dem gerichtlich gegen Tegut verhängten Sonntagsverkaufsverbot zur Eile gedrängt und als erste Fraktion die Initiative zur nun erfolgten Gesetzesänderung ergriffen. Dann holte die CDU/SPD-Koalition die FDP mit ins Boot.

Sonntagsöffnung für Mini-Märkte im Eiltempo Obwohl sie ohne Personal auskommen, dürfen Teo-Mini-Märkte bislang nur werktags geöffnet sein. Jetzt kommt die Gesetzesänderung. Die CDU/SPD-Regierung holt dafür eine Oppositionspartei ins Boot. Zum Artikel

Der FDP geht die Änderung aber nicht weit genug, wie Naas nun betonte: "Dass zum Beispiel Waschsalons und Autowaschboxen an Sonntagen schließen müssen, ist den Menschen nicht vermittelbar", sagte er. Das wolle man nun ebenso vorantreiben wie eine Ausweitung der verkaufsoffenen Sonntage.

Die AfD betonte: Sie stimme trotz Bedenken zu, um die Versorgung im ländlichen Raum zu stärken. Volker Richter, ihr sozialpolitischer Sprecher, teilt nach eigenen Angaben die Sorgen der Gewerkschaft: Die Liberalisierung könne dazu führen, dass "scheibchenweise die Sonntagsöffnung und die Verkaufsflächengrößen durch die Hintertür erweitert werden".

Handelsverband zufrieden, aber ...

In einer Erklärung kritisierte der Handelsverband Hessen denn auch die beschlossene Einschränkungen beim Sonntagsverkauf für Sortiment und Verkaufsflächen. Nach Meinung von Hauptgeschäftsführer Sven Rohde sind sie "nicht zielführend". Die Anbieter wüssten "in der Regel sehr gut, was ihre Kundinnen und Kunden brauchen".

Grundsätzlich begrüßt der Handelsverband die Neuregelung aber. Sie sei eine Grundlage für die Händler, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und auszubauen.

Tegut will expandieren

Expansion hat der Tegut-Konzern nun auch vor. Bislang betreibt er 29 vollautomatisierte Märkte in Hessen. Drei von ihnen hatten auch in den vergangenen Monaten geöffnet, weil sie zu Bahnhöfen in Darmstadt, Hanau und Groß-Umstadt (Darmstadt-Dieburg) gehören.

Konkret seien Mini-Märkte in Marburg und Trebur-Astheim (Groß-Gerau) geplant. Weitere Standorte im Rhein-Main-Gebiet und in Nordhessen habe man im Blick.